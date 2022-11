Terremoto San Severo: squadra consegnata al sindaco

Non c'è pace in casa San Severo. Ed era ampiamente prevedibile dopo gli addii, nei giorni scorsi, del direttore generale Di Buduo e del direttore sportivo Florio. Poco fa, la società guidata da Dino Marino e Antonello Bisceglie ha alzato bandiera bianca. Il tutto, ora, è nelle mani del Sindaco Miglio e dell'assessore allo Sport Carrabba che, in tempi brevi, devono trovare imprenditori interessati a rilevare il titolo sportivo dei giallogranata. Un epilogo amaro nell'anno del centenario. La stagione, finora, non è stata affatto positiva nonostante la squadra di gran livello, sulla carta, costruita in estate e consegnata a mister Rufini che, però, non è finora riuscito a garantire continuità di risultati. Né può essere motivo di gioia il 7-2 finale nel recupero contro il fanalino di coda Vigor Trani, disputato ieri (a segno, dopo la doppietta di De Vita, Villani, Trotta e Siclari entrambi "doppiettisti").

Di seguito la nota diffusa dalla dirigenza giallogranata poco fa.

“Una decisione purtroppo necessaria e non più rinviabile. Una volta verificato che poco si è concretizzato attorno a un progetto che mirava e mira a coinvolgere la città nel Centenario della fondazione del Club, su cui abbiamo programmato una serie di attività socio-culturali, e anche per verificare se ci siano nuove intese disposte ad affiancare o subentrare al gruppo dirigenziale uscente. Il nostro gruppo guida il Club dal 2008 con un congruo investimento economico che ha portato lustro alla compagine giallogranata e alla Città grazie anche a importanti risultati con tre campionati vinti, cinque stagioni in Serie D e cinque in Eccellenza. Ora siamo convinti che sia necessaria una scossa per l’ambiente, magari con idee e nuovi investimenti. Con grande senso di responsabilità e con rammarico, ma soprattutto per il bene della Città e del suo patrimonio calcistico, facciamo un passo indietro affinché venga monitorata la situazione e individuate nuove proposte per continuare a far vivere i fasti del San Severo Calcio. La società tutta ringrazia aziende, imprenditori, tifosi e chiunque abbia contribuito a questo percorso affiancando il proprio brand a quello del Club. Partnernariati che continueranno fino al termine della stagione agonistica. Il prosieguo dell’attività viene garantito anche nel settore giovanile, vera linfa e serbatoio per la prima squadra come stanno dimostrando i risultati delle ultime giornate che ci hanno permesso di valorizzare diversi giovani talenti locali. Grazie a tutti e forza San Severo”.

Nelle prossime ore una delegazione si recherà dal sindaco di San Severo, Francesco Miglio, e dall’assessore allo sport Felice Carrabba per consegnare la squadra nelle loro mani. La decisione è stata adottata in queste ore nell’imminenza della riapertura del mercato in modo dare la possibilità a un’eventuale nuova cordata di poter operare con le proprie idee.