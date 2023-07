San Severo: c'è un ritorno in attacco

Claudio Dascoli torna a vestire la casacca del San Severo. Per l'attaccante classe 1999 si tratta di un ritorno, dopo aver giocato in giallogranata nella seconda parte della stagione 2021/2022 mettendo a segno tre gol in 12 partite. Nella passata stagione aveva iniziato con l'Orta Nova, sempre nel girone A di Eccellenza pugliese, agli ordini di mister Bonetti che lo aveva già avuto a San Severo, mettendo a segno quattro gol in dieci gare prima di trasferirsi in Toscana, al Tuttocuoio, squadra con cui ha segnato un gol in dieci partite nel campionato di Eccellenza. Cresciuto nell'Avellino e nella Fidelis Andria, ha giocato con Lavello, Cerignola, Team Altamura, Messina, Audace Barletta, Ascona, Canosa e Real Siti.