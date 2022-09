Il San Marco sfrutta il bonus Vigor Trani

Il San Marco ci mette più di un tempo, il primo, per avere ragione della squadra "materasso" del torneo di Eccellenza pugliese, la Vigor Trani, ma alla fine conquista i tre punti davanti al proprio pubblico del "Tonino Parisi". Ci pensano gli esperti Menicozzo e Colella, quest'ultimo direttamente su calcio di punizione, a liquidare la pratica tranese. Dopo due giornate i sammarchesi sono a punteggio pieno e condividono il primo posto in classifica con la corazzata Manfredonia e con il Bisceglie, altra candidata al salto di categoria. Niente male come avvio di stagione per i celestegranata di mister Iannacone.