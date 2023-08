Un altro attaccante per il San Marco

Dopo aver sparato botti a raffica a inizio mercato e dopo un periodo di "silenzio", il San Marco ufficializza l'ennesimo attaccante che va a rimpinguare un reparto già fin troppo nutrito che comprende gente del calibro di Trotta, Salerno, Triggiani e Coco, il promettente Narciso, e che annovera anche Azzarone, Dragano (reduce da un infortunio) e Iannacone. I celestegranata, quindi, hanno ufficializzato anche Christian Totaro, classe 2003, reduce da una stagione in cui si è divisto tra Nuova Daunia in Promozione (quattro presenze) e Foggia Incedit dove ha messo a segno un gol nella sua unica apparizione in Eccellenza nella seconda parte del torneo. E' cresciuto nei settori giovanili di Foggia, Vastese, Bisceglie e Cerignola.

Prosegue, intanto, la preparazione precampionato dei garganici che hanno sin qui disputato due amichevoli: dopo aver perso 5-0 contro il Nardò, i sammarchesi hanno battuto di misura il Manfredonia per 1-0 grazie al gol messo a segno dal difensore argentino Pellegrini.