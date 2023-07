Il Real Siti conferma un difensore

Francesco Ciccone e il Real Siti ancora insieme. Per il difensore classe 2001 sarà la quita stagione di fila con la casacca verdazzurra. Cresciuto nel Foggia e nel Cerignola, ha poi sempre giocato nella squadra di Stornara in Eccellenza Puglia girone A mettendo assieme un totale di 41 presenze e due gol nelle ultime quattro stagioni.

"Questi colori rappresentano per me moltissimo. Qui è casa mia e farò sempre di tutto per onorarli. Ci aspetta un campionato difficile ma allo stesso tempo stimolante. Ci faremo trovare pronti", afferma il difensore. Il direttore generale Roberto Di Fonzo commenta: "Valorizzare, quando è possibile, i prodotti calcistici del nostro territorio, è uno degli obiettivi che ci siamo posti. Francesco è figlio della nostra terra ed ha qualità che gli permetteranno di togliersi grandi soddisfazioni".