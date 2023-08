Secondo colpo straniero per il Real Siti

Secondo volto nuovo straniero per il Real Siti che ufficializza l'attaccante guineano classe 2000 Ibrahima Thiam. Nell'ultima stagione ha giocato in Serie C francese con la casacca del Longueau collezionando 14 presenze e due gol. Cresciuto nell'Evreux e nell'Amiens, ha giocato, sempre in Francia, con l'Amiens B e il Beauvais.

"Velocità, corsa, atletismo e senso del gol le caratteristiche di questa punta sgusciante", commenta il "diesse" Michele Rossetti che lo ritiene un attaccante adatto alle idee di mister Ciurlia. "Ho chiesto al direttore sportivo di reperire sul mercato una punta che attaccasse la profondità con continuità. Thiam ci ha colpito molto proprio per questo. Cercheremo di metterlo a proprio agio sin da subito. Sono sicuro che dimostrerà il suo valore anche qui da noi", aggiunge l'allenatore dei verdazzurri.