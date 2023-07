Colpo di categoria superiore per il Real Siti

Colpo di categoria superiore messo a segno dal Real Siti che si assicura l'esterno d'attacco Daniele Di Bari, classe 2001, nell'ultima stagione al Castrovillari in Serie D dove ha collezionato 19 presenze e due gol. Nel 2019/2020 e nel 2020/2021 ha giocato con il Marina di Ragusa, sempre in Serie D, per 43 presenze complessive e tre reti. Nel 2018/2019, invece, tre presenze in Serie C con la Cavese. E' cresciuto nel Parma con cui ha esordito nel campionato Primavera dopo 20 presenze nell'Under 17 dei ducali.

"Ero in trattativa con altre società ma poi ho conosciuto il direttore Rossetti e mi ha colpito la voglia di avermi con loro e la determinazione nell'affrontare la prossima stagione. Cercherò di mettere a disposizione le mie qualità e il mio entusiasmo, darò tutto per questa maglia, come ho sempre fatto nelle mie precedenti destinazioni", dichiara Di Bari. Soddisfatto mister Ciurlia: "Cercavamo un attaccante con queste caratteristiche. Daniele ha gamba e qualità, sono molto felice di questo arrivo". "Corsa, qualità, generosità, duttilità. Queste le sue caratteristiche", aggiunge il general manager Michele Rossetti