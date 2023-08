Un portiere under per il Real Siti

Il Real Siti ha ufficializzato l'arrivo del portiere classe 2005 Aldo Mastropieri. Per l'estremo difensore under creciuto nel Foggia, nuova esperienza dopo quella maturata nella passata stagione con il Pietramontecorvino in Eccellenza molisana e con cui ha collezionato 15 presenze. Il guardiapali si alternerà con Orillo, over, anch'egli con i petraioli nella passata stagione e si aggiunge a Russo e Melino, suoi compagni di squadra in rossonero nell'ultimo torneo della "premier league" molisana.

Il preparatore dei portieri Angelo Renna commenta: "Non lo conoscevo e devo dire sinceramente che mi ha stupito. Le referenze su di lui erano ottime, ma ha superato ogni mia aspettativa. Ha forza, determinazione e grande conoscenza del ruolo. Farà una grande carriera, anche perché ha dalla sua una serietà ed una dedizione al lavoro davvero eccezionali".