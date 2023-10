Il Real Siti è una solida realtà. Il general manager Rossetti gongola ma tiene i piedi per terra

“Tre vittorie in quattro gare non ce le aspettavamo, ma siamo felici. Tuttavia dobbiamo restare coi piedi ben piantati per terra e non distogliere la nostra attenzione dall’obiettivo stagionale che è la salvezza, magari evitando anche i play-out, in una stagione dove ci saranno ben 6 retrocessioni”. Gongola ma non perde lucidità il general manager del Real Siti, Michele Rossetti, dopo l’avvio sorprendente dei verdazzurri nel girone A di Eccellenza Puglia. “I risultati fanno acquisire consapevolezza del proprio valore e aiutano a superare le paure. Ed è una cosa molto importante per una squadra tutta nuova che abbiamo costruito in estate e, peraltro, con elementi all’esordio nella “premier league” regionale – prosegue Rossetti che evidenzia il grande apporto che sta dando la società alla squadra – I presidenti Fiordelisi e Giannatempo sono costantemente presenti, sia in allenamento che alle partite. E non è una cosa di poco conto perché fa sentire alla squadra la vicinanza concreta di una società il cui compito primario è proprio quello di garantire serenità. Ciò conferisce sicurezza che poi si riverbera in campo durante le partite. Altrettando ovviamente – evidenzia Rossetti – va fatto un grande plauso a tutto lo staff tecnico capitanato da mister Ciurlia che, sin dal primo giorno di ritiro, sta lavorando per dare una precisa identità al Real Siti sia sotto il profilo tattico che sotto l’aspetto mentale. Il Real Siti vuole imporsi in ogni partita, essere aggressivo e tenere il pallino del gioco con ritmi alti”. Rossetti conclude proiettandosi alla gara di domenica contro il Corato: “Una squadra ostica e ben guidata da mister Maurelli. Ora, però, non possiamo più contare sull’effetto sorpresa. Siamo una realtà, nessuno ci sottovaluterà e tutti giocheranno contro di noi mettendoci il massimo dell’attenzione. A noi continuare a dimostrare il nostro valore, rispettando tutti ma non avendo paura di nessuno”.