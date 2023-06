Real Siti, una squadra da rifondare. Rossetti: "Vogliamo calciatori di carattere"

Il Real Siti è una squadra da rifondare praticamente del tutto. "Nelle ultime stagioni si è puntato su calciatori stranieri e comunque è stato svolto un ottimo lavoro da chi ci ha preceduto - afferma il general manager Michele Rossetti, tornato a lavorare a Stornara nei giorni scorsi - Abbiamo quindi iniziato a lavorare su ciò che resta e abbiamo ben chiaro cosa fare: puntare su ragazzi del territorio, senza preclusioni sull'età e che, soprattutto, siano di carattere oltre che dotati di qualità tecniche. Costruiremo una squadra a immagine e somiglianza di mister Ciurlia che pretende molto sotto il piano temperamentale e agonistico, oltre che sulla organizzazione di gioco".

Non solo prima squadra ma anche cura del florido settore giovanile per il Real Siti. "Siamo alle prese con le selezioni di calciatori dal 2004 al 2007. Il nostro obiettivo è quello di inserire nell'Under 18 degli elementi validi per puntare su di loro negli anni a venire per la prima squadra", conclude Rossetti.