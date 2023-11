Eccellenza: Real Siti a un passo dalla vetta, Incedit ko, San Marco impatta, San Severo crolla ancora

Il Real Siti non è più una sorpresa, ma una solida realtà. Lo dimosta il secondo posto a quota 22 punti frutto di sette vittorie e un pareggio. Ieri, al San Rocco, altro successo per 3-0 contro l'Unione Calcio Bisceglie grazie alla doppietta di Cormio e al gol di Di Bari. I verdazzurri hanno infine ufficializzato, nei giorni scorsi, l'arrivo del centrocampista Youssef Mouslih, 24 anni, proveniente dalla massima serie marocchina.

Il Foggia Incedit perde a Bisceglie con il più classico dei risultati. Per i nerazzurrostellati a segno Pignataro al 10' e Bonicelli al 67'. In classifica, i "canarini" restano nelle retrovie a quota 10, sia pur in condominio con Borgorosso Molfetta, Virtus Mola e Corato.

Il San Marco non va oltre il pari a reti bianche a Molfetta contro il Borgorosso ed è terzultimo a quota 7 punti. Notte fonda per il San Severo che ne prende 7 sul terreno della Nuova Spinazzola e resta mestamente ultimo a quota zero.