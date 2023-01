Il San Severo cade a Polignano. Il San Marco vince facile contro il Vigor Trani

Squadra in casa

Squadra in casa Vigor Trani

Il San Severo cade di misura a Polignano a Mare contro una diretta concorrente nella corsa alla salvezza. Si impone il Polimnia con un gol di Roncone che permette ai suoi di raccogliere i tre punti e portarsi a quota 19, in condominio con il Borgorosso Molfetta. I sanseveresi, invece, restano a quota 17, appena un punto sopra l'Orta Nova terzultimo in classifica.

Bene il San Marco che, in trasferta, batte la Vigor Trani con il più classico dei risultato. I giallogranata di patron Squeo chiudono la pratica contro il fanalino di coda dell'Eccellenza pugliese nel primo tempo con Ruggieri, bravo a spingere la palla in rete su assist di Salerno e con Sicuro sugli sviluppi di un calcio di punizione. Con questa vittoria i garganici passano a quota 23, assieme al Real Siti, segnalandosi con i verdazzurri di Stornara come la sorpresa del torneo.