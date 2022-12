Foggia Incedit, era ora! Prima vittoria in campionato contro il Vigor Trani

Non sarà la vittoria odierna né il tennistico 6-0 rifilato al malcapitato Vigor Trani, fanalino di coda dell'Eccellenza pugliese con 11 sconfitte e 58 gol subiti. Da stasera, in un colpo solo, i "canarini" di mister La Salandra cedono proprio ai tranesi il record negativo di gol messi a segno: adesso sono undici contro gli otto della squadra del "pittoresco" Lanza. Sono andati a segno Narciso con una tripletta, Montemorra, Totaro (appena arrivato dalla Nuova Daunia) e Ambrosino. Per quel che concerne il mercato, invece, si registra il divorzio con l'attaccante Saani, passato all'Unione Calcio Bisceglie. Un addio indolore visto che l'attaccante classe 1992 arrivato in estate con i gradi di bomber, non è mai andato a segno con la casacca dei foggiani.