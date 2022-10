L'Incedit non ingrana. A Foggia vince il Mola

Il ruolino negativo del Foggia Incedit di mister La Salandra non si arresta. Sia pur con una gara in meno (da recuperare quella di domenica scorsa contro il Corato, sospesa per un infortunio all'arbitro), i foggiani hanno impattato decisamemte male con il campionato di Eccellenza. Trani a parte, che non fa testo, i foggiani sono penultimi in classifica a 2 punti, ben cinque in meno della coppia Polimnia-San Marco, appaiate al terzultimo posto. Tre soli gol messi a segno fino ad oggi e unica nota positiva quella della difesa che regge abbastanza bene con soli otto gol finora incassati. Tuttavia i numeri sono impietosi e si dovrà correre ai ripari in fretta per recuperare il terreno perduto e mettersi in marcia per un campionato decisamente diverso rispetto a un avvio di stagione disastroso. Per la cronaca, l'Unione Sportiva Mola di mister Castelletti, tornato al timone della squadra in sostituzione dell'ex Foggia Tangorra, è passata in doppio vantaggio. Prima con Souare che, dopo aver sbagliato un rigore al decimo del primo tempo, si riscatta con una triangolazione offensiva partita da Taccogna e perfezionata da un assist di Doukoure che serve Souare abile a infilare in rete. Poi Fasciano, al 25', con un gran tiro dalla distanza insacca alla destra del portiere. Per i foggiani va a segno Narciso per il gol che accorcia le distanze. Che tali restano al 90'.