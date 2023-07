Il Foggia Incedit rinnova con un altro dei suoi gioielli messosi in mostra nel corso dell'ultima stagione in Eccellenza Puglia girone A (categoria per cui si attende solo l'ufficialità del ripescaggio). Confermato il difensore classe 2003 Giovanni Cocinelli, cresciuto nel Foggia e sceso in campo in 16 occasioni nella passata stagione.