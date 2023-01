Manfredonia batte San Marco nel derby. E domenica c'è l'ultimo atto di Coppa Italia

Il Manfredonia prosegue la sua marcia verso la Serie D. Deve momentaneamente condividere la vetta della classifica con il Bisceglie a quota 39, in attesa di recuperare la gara contro il Foggia Incedit. Ma nel derby giocato a San Ferdinando di Puglia contro il San Marco, i sipontini di mister De Candia hanno dovuto sudare prima di imporsi per 3-1. I sammarchesi, infatti, si portavano in vantaggio dopo dieci minuti con un gol di Colella da fuori area. Solo nella ripresa i biancocelesti salivano in cattedra e andavano a segno con Morra al 20' e Lopez al 25' che va a rete anche nel finale. Domenica prossima l'Eccellenza pugliese osserverà un turno di riposo. Ci sarà la finale di ritorno di Coppa Italia di categoria tra Manduria e Manfredonia con i "delfini" che hanno già mezzo trofeo in saccoccia in virtù della vittoria dell'andata.