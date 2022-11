Foggia Incedit a picco. Il Real Siti cala il tris

Foggia Incedit sempre più a picco. Il Real Siti fa suo il derby al campo Figc del capoluogo dauno e ne rifila tre ai "canarini" di mister La Salandra, la cui permanenza sulla panchina dei dauni è decisamente in pericolo. I verdazzurri di Stornara vanno a segno con Victor Alves Da Silva nei minuti di recupero della prima frazione e poi chiudono i conti nel finale di gara con Alexis Ramos all'80' e Barrasso all'88'. Con questa vittoria la "colonia straniera" di mister Lo Polito passa a 16 punti in classifica e si mantiene in linea con i programmi di inizio stagione per un campioneto tranquillo. I foggiani, invece, restano piantati al penultimo posto in classifica con tre punti, ben sette in meno del Polimnia terzultimo, e il peggior attacco del torneo con appena cinque gol messi a segno (anche la squadra "materasso" Vigor Trani ha fatto meglio con otto centri finora all'attivo).