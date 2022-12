Crisi San Severo: interviene il Comune. Ma la squadra perde pezzi

Il Comune di San Severo, nello specifico dell'assessorato allo Sport, ha avviato ufficialmente una serie di contatti per addivenire ad una serena conclusione delle vicende societarie dell’U.S.D.San Severo Calcio 1922, la cui squadra partecipa al campionato di Eccellenza Puglia.

“E’ un anno di straordinaria importanza – commenta l’assessore allo Sport Felice Carrabba – perché coincide con un compleanno speciale, i 100 di fondazione del club giallogranata, uno dei più antichi e gloriosi di tutta la regione. In queste ore i vertici del club hanno consegnato al Comune le dimissioni dagli organi sociali, legittimando così la nostra azione che immediatamente prenderà il via alla ricerca di imprenditori ed appassionati intenzionati a proseguire l’attività nel miglior modo possibile. Insieme ad alcuni amici abbiamo già in agenda alcuni appuntamenti che mi auguro siano di buon auspicio per il futuro. Nel frattempo invito lo staff tecnico ed i giocatori a profondere, così come hanno sempre fatto, il massimo impegno in campo, al fine di raccogliere risultati utili per il campionato. Tra l’altro, oggi pomeriggio, sarò allo stadio Ricciardelli per incontrare il gruppo squadra e far sentire da vicino la nostra presenza".

Intanto, però, il mercato di riparazione ha ufficialmente aperto i battenti. Senza un "diesse" e senza società, facile capire come il rischio di perdere elementi di spessore sia elevato, specialmente in categorie dilettantistiche dove, spesso, i proclami estivi si sciolgono come neve al sole a dicembre quando ci si rende conto che i soldi non bastano o, peggio, sono finiti. E la rosa del San Severo è composta in larga parte da elementi esperti, di categoria, che certamente non giocano per pochi spiccioli. Primo ad abbandonare la pattuglia di mister Danilo Rufini è stato Pasquale Trotta, esperto attaccante classe 1987, approdato in giallogranata in estate dopo essere stato colonna portante e bomber del Manfredonia per diverse stagioni. Comuque positivo il suo rendimento in casacca sanseverese con sette gol messi a segno in otto partite disputate. Ha firmato per il Canosa, squadra che dovrebbe ufficializzare anche l'ingaggio del centrocampista classe 2003 Nicola Salvemini, anche lui arrivato in estate dal Manfredonia, otto presenze e un gol in giallogranata. Anche Francesco Leuci, portiere classe 1992, esce di scena. Arrivato in estate per essere il numero uno, ha quasi subito lasciato il posto all'under Fabrizio Carella, classe 2003, già titolare nella passata stagione in più circostanze. Per lui appena tre apparizioni. Via anche Biagio Cordisco, centrocampista classe 1987, accordatosi con l'Elettra Marconia. Anche per lui solo tre apparizioni in giallogranata. Al passo di addio anche l'esterno Alessandro Morra.