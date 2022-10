San Marco e Canosa a reti bianche. Il Real Siti pareggia in casa contro l'U.C.Bisceglie

Squadra in casa

San Marco, Canosa, Real Siti e Unione Calcio Bisceglie non si fanno male a vicenda. Guadagnano tutte un punto e tutte si mantengono al di spora della linea rossa della zona play-out. Anche se, virtualmente, il San Marco vi è invischiato a quota sette punti, tanti quanti il Polimnia terzultimo per differenza reti. I sammarchesi di mister Iannacone impattano a reti inviolate contro il Canosa al "San Sabino". Canosini, peraltro, reduci dal cambio in panchina che ha portato il viestano Massimiliano Olivieri alla guida dei rossoblu.

Il Real Siti di mister Lo Polito, invece, pareggia per 1-1 al "San Rocco" contro l'Unione Calcio Bisceglie. In vantaggio con Wadir Costa, bravo a ribadire in rete sul palo di Ramos, i verdazzurri di Stornara vengono riacciuffati dal gol del pareggio degli ospiti ad opera di Zinetti.

REAL SITI: Lutzardo, Fanelli, Jammeh, Reddavide, Bayo, Conversano (80’ Stufano), Cannone (80’ Taccarelli), Da Silva (80’ Renna), Ramos, Alves, Wadir Costa (63’Barrasso). In panchina: Miranda Pocai, Stango, Mirandi, Gennariello, Fernandez. Allenatore: Pino Lo Polito

UNIONE CALCIO BISCEGLIE: Ancona, Lullo, Ferrante (93’ Preziosa), Stella, Andriano, G.Monopoli, Zinetti (93’ Di Palma), Mazzilli (72 ’Legari), Manzari (86' D'Alba), M.Monopoli (79’ Binetti), Amoroso. In panchina: Quagliarella, Cascione, Goffredo, Antro. Allenatore: Rumma

RETI - 47’ Wadir Costa (RS), 73’ Zinetti (UC)

AMMONITI - Andriano (UC), G.Monopoli (UC), Amoroso (UC), Alves (RS), Conversano (RS), Bayo (RS), Stella (UC), D’Alba (UC)

ESPULSO - Stango al 93’ (RS)

ARBITRO - Carpentiere (Barletta). Assistenti Nero (Barletta), Dellaquila (Barletta)