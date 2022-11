Crisi San Severo. Il Bisceglie ne rifila tre

Il San Severo è in piena crisi. E nove giornate di campionato con soli dieci punti raccolti sono la prova che al "Ricciardelli" deve suonare l'allarme. Non erano certe queste le aspettative di inizio stagione con una squadra costruita senza punti deboli e affidata a Danilo Rufini, tecnico esperto, preparato e amato dalla piazza. Oggi al "Ventura" ha fatto festa il Bisceglie (nella scorsa stagione allenato in parte da Rufini in Serie D) degli ex De Vivo. Paolillo e Pissinis. L'eterno bomber Di Rito al 35' e al 73' con Bonicelli al 46' regalano i tre punti ai nerazzurrostellati. Per i giallogranata la calssifica piange, con sole tre lunghezze in più sulla zona play-out. E non può nemmeno essere una attenuante la gara casalinga di domenica scorsa contro il Vigor Trani sospesa per infortunio all'arbitro. Già, perché il triplice fischio è arrivato quando le due squadre erano sul due pari. In partica il San Severo, in cinque minuti, si era fatto bucare due volte dal peggior attacco del campionato con Angelini e Massari su rigore. De Vita, andato a segno dopo 6 giri di lancetta, riacciuffava i tranesi al 51'. Insomma: il Trani, che nelle prime sette giornate aveva segnato solo due gol, ne ha segnati altrettanti in cinque minuti in una sola partita. Trani che oggi ha perso 9-2 in casa contro l'Unione Calcio Bisceglie. Un dato impietoso che conferisce la cifra del momento decisamente no in casa sanseverse.