San Marco sconfitto a Bisceglie

Un match dall'esito scontato. Perché solo il Bisceglie ha qualche residua speranza di far fuori il Manfredonia dalla vetta della classifica. Che a 6 punti di distanza significa più sperare in un suicidio dei sipontini che affidarsi alla sola propria capacità di centrare i tre punti di domenica in domenica. Oggi i tre punti sono arrrivati, come era prevedibile, contro il San Marco di mister Iannacone che nulla ha potuto contro i nerazzurrostellati andati a segno con Schirone al 12', Bonicelli al 24' e Di Rito al 12' della ripresa. Al di là del divario tecnico tra le due squadre, i celestegranata, come tutte le squadre della Capitanata che precedono il tanem di coda Incedit-Vigor Trani, possono dormire sonni tranquilli. La salvezza è ormai ampiamente acquisita. La domenica, dunque, sarà pura accademia.