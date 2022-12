Un punto, un "diesse" e primi cinque rinforzi per il San Severo

Il San Severo chiude il 2022 congedandosi dal proprio pubblico al "Ricciardelli" con un pareggio per 1-1 contro l'Unione Sportiva Mola passato in vantaggio con Ingredda e riacciuffato da Rossetti. Un punto che fa morale per la squadra di mister Rufini che chiude l'anno solare con un punto sulla zona play-out. Ben altre erano le ambizioni di inizio stagione ma ormai sono le vicende societarie a tenere banco. Non sembra però esserci stata una soluzione e quindi toccherà ancora al tandem Marino-Bisceglie portare a termine la stagione. E siccome è quella del centenario non si può non farlo dignitosamente. Quindi sotto con la ricostruzione di una squadra che ha perso quasi tutti gli effettivi over e di esperienza. Si riparte dai soli Rubino, Villani, Camporeale, Casella, Martignetti, Fantasia, Cannarozzi, Priore, forse Salvemini e il nutrito gruppo di under, prevalentemente della Juniores. Ufficializzato il nuovo direttore sportivo: si tratta di Tommaso Faccilongo, provieniente dal Canosa dove ha svolto lo stesso ruolo nella prima parte della stagione. Ha avuto esperienze anche nella Centese, nel Bitonto e nel Cerignola.

Cinque i rinforzi già scesi in campo quest'oggi. Alessandro Ndiaye, portiere classe 2001, nella passata stagione a Bisceglie in D con Rufini dopo aver iniziato in Eccellenza a Trani. Omar Joof, centrocampista classe 1997, nella passata stagione al Real Siti prima e al Biancavilla in Serie D poi dove ha collezionato 12 presenze e un gol. Per lui, cresciuto nel Benevento, lunga esperienza in Italia con le casacche di Turris, Manfredonia, Valdiano, Polisportiva Santa Maria, Cervinara, Real Forio e Ostuni. Benito Cicerelli, centrocampista classe 1996, proveniente dal Manfredonia con cui ha giocato 6 partite nella prima parte del torneo. Fratello d'arte (Emanuele ha giocato nel Foggia), torna ad indossare la casacca giallogranata dopo le due stagioni e mezza in Serie D tra il 2012 e il 2014. Per lui anche esperienze con Taranto, Cavese, Barletta e una lunga militanza nel Manfredonia nella seconda parte del 2016/2017 e nella prima del 2017/2018 in Serie D e, consecutivamente dal 2018 in poi. Giovanni Bruno, difensore classe 2001 proveniente dal Canosa con cui ha collezionato tre presenze nella prima parte di questa stagione, 20 nella passata e altre cinque in quella 2020/2021 dopo aver esordito con l'Unione Calcio Bisceglie (società in cui è cresciuto oltre alla Fidelis Andria) nel 2019/2020 mettendo a referto otto apparizioni. Infine Giulio Papagni, attaccante classe 2000 proveniente dal Virtus Bisceglie.

In settimana, invece, hanno salutato il portiere Carella, passato al Foggia Incedit, il difensore Botticelli, passato al Lucera e il centrocampista Stoppiello, accasatosi al San Marco.