Disordini post Lucera-Acquaviva. La società biancoceleste si prodiga verso gli avversari

Il passaggio alla finale play-off del girone A di Promozione pugliese del Lucera viene macchiato da episodi di violenza e inciviltà che hanno colpito l'Atletico Acquavica che denuncia sulla propria pagina Facebook: "Aggredito con lanci di pietre un nostro dirigente. Colpito anche il nostro bus, oggetto di atti vandalici da parte di sconosciuti, ritrovato con una ruota forata".

Pronta la replica della società biancoceleste: "La nostra società non solo si dissocia da quanto accaduto ma reputa il danno arrecato alla società ospite grave e incompatibile con i valori di lealtà sportiva che ci hanno sempre contraddistinto. Abbiamo tempestivamente assistito ed accompagnato il pullman dell'Atletico Acquaviva presso una locale officina e ci siamo fatti carico delle spese necessarie. Sia ben chiaro che chiunque commetta tali atti non è degno di fregiarsi del titolo di nostro tifoso. Un abbraccio a tutti gli amici della meravigliosa città di Acquaviva".

Il gesto distensivo è stato ben accolto dalla società barese: "Comunichiamo che la dirigenza del Lucera si è prodigata per reperire immediatamente un gommista per sostituire la gomma del bus della nostra società, tagliata in due parti e quindi non riparabile. È stata montata una gomma di fortuna per permettere al bus di marciare. Ringraziamo la società Lucera per aver cercato di risolvere il grosso problema causato dalla loro tifoseria. Resta sempre il lancio di bombe carta e di pietre contro il bus che per fortuna non ha provocato la rottura dei vetri del mezzo. Ovviamente il tutto è stato refertato dal commissario di campo, dalla Polizia e dai Carabinieri intervenuti sul posto"