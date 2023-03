Derby dell'anno tra Cerignola e Foggia. Caccia al terzo posto

Serie C Girone C

Derby verità tra Audace Cerignola e Foggia. Tre punti pesantissimi in palio per le due compagini a caccia del miglior piazzamento possibile in zona play-off, possibilmente al terzo posto, complici le disgrazie del Pescara Zemaniano. I Satanelli partono avvantaggiati, lo dice la classifica. Lo dicono anche le tre vittorie nelle ultime quattro gare sotto la gestione Somma, anche se per la verità i rossoneri appaiono meno brillanti della gestione Gallo. Di contro i “cicognini” di mister Pazienza hanno perso terreno nelle ultime gare con due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Totale punti 48 contro i 52 dei dauni che, al momento, dividono la terza piazza coi pescaresi. I cerignolani, invece, sono stati superati dal Picerno, vittorioso nel turno infrasettimanale contro i gialloblu. Comunque vada sarà un successo. Perché il campionato del Cerignola è stato sicuramente più che positivo, merito della sapienza del “diesse” Elio Di Toro (ex di turno assieme a mister Pazienza, al secondo La Porta e a Cagnazzo preparatore dei portieri oltre che a capitan Coccia, Sainz-Maza e D’Andrea in campo) che ha saputo costruire, come sempre, un organico valido e con oculatezza.



Al “Monterisi”, domenica alle 15, i cerignolani di patron Grieco e i foggiani di patron Canonico si giocheranno una sfida decisiva. Tra le mura amiche, finora, il Cerignola ha vinto dieci volte, pareggiato tre incontri e perso in altrettante circostanze per 26 gol fatti e dodici incassati. In pratica, l’Audace ha costruito larga parte delle proprie fortune tra le mura amiche. In totale, il Cerignola ha vinto tredici volte, pareggiato in nove occasioni e perso dieci incontri per un totale di 37 gol fatti e 34 subiti.

Cannoniere della squadra, come sempre, è Giancarlo Malcore con undici gol messi a segno. Seguono i compagni di reparto d’attacco Achik a quota 6 e D’Andrea a cinque. Tre centri per il centrocampista Tascone, due per il centrocampista D’Ausilio. Una a testa per i difensori Blondett, Coccia, Ligi e Russo e per i centrocampisti Capomaggio, Langella, Ruggiero e Saniz-Maza.

Il mercato di gennaio ha visto arrivare in gialloblu volti nuovi di prospettiva come quelli di Righetti dal Perugia e Santoni dalla Viterbese in difesa, Mengani a centrocampo dal Tolentino e Samele (ex vivaio rossonero e Sassuolo) dalla Carrarese. L’esperienza è garantita da Montini, arrivato dal Monopoli per sostituire Neglia (a segno contro i dauni all’andata) passato alla Fermana. Via anche Gonnelli in difesa ceduto al Picerno e l’ex Foggia Vitali in attacco passato al Monterosi.

All’andata il Cerignola sbancò lo Zac per 3-2. All’iniziale doppio vantaggio rossonero di Costa e Peralta risposero Russo, Malcore e Neglia che ribaltarono il risultato a favore dell’Audace.

Arbitro dell’incontro sarà Paride Tremolada di Monza.

Di seguito l’attuale rosa dell’Audace Cerignola. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 32esima giornata.

AUDACE CERIGNOLA – Allenatore: Michele Pazienza

PORTIERI

12 - Giuseppe Fares (Confermato – 2003) (0/-0)

1 - Umberto Saracco (Confermato – 1994) (31/-34)

22 - Salvatore Trezza (Confermato – 2002) (1/-0)



DIFENSORI

6 - Giacinto Allegrini (Confermato – 1989) (13/0)

32 - Edoardo Blondett (Confermato – 1992) (24/1)

7 - Giuseppe Coccia (Confermato – 1993) (21/1)

77 - Paolo Giofrè (Confermato – 2001) (8/0)

15 - Alessandro Ligi (Confermato – 1989) (27/1)

2 - Fabricio Olivera (Confermato– 2001) (3/0)

28 - Samuele Righetti (Proveniente dal Perugia – 2001) (9/0 + 1/0 nel Perugia)

3 - Luca Russo (Confermato – 1999) (30/1)

Gabriel Santoni (Proveniente dalla Viterbese – 2001) (0/0 + 5/0 nella Viterbese)



CENTROCAMPISTI

4 - Raffaele Bianco (Confermato – 1987) (19/0)

16 - Manuel Botta (Confermato – 2002) (15/0)

5 - Galo Capomaggio (Confermato – 1997) (27/1)

10 - Michele D’Ausilio (Confermato – 1999) (27/2)

33 - Christian Langella (Confermato – 2000) (27/1)

14 - Edoardo Mengani (Proveniente dal Tolentino – 2004) (0/0 + 9/0 nel Tolentino)

24 - Zak Ruggiero (Confermato – 2001) (23/1)

20 - Miguel Angel Sainz-Maza (Confermato – 1993) (27/1)

29 - Mattia Tascone (Confermato – 2000) (31/3)



ATTACCANTI

19 - Ismail Achik (Confermato – 2000) (31/6)

17 - Filippo D’Andrea (Confermato – 1998) (28/5)

8 - Alessandro Inguscio (Confermato – 2003) (0/0)

9 - Giancarlo Malcore (Confermato – 1993) (31/11)

11 - Mattia Montini (Proveniente dal Monopoli – 1992) (3/0 + 17/3 nel Monopoli)

23 – Luigi Samele (Proveniente dalla Carrarese – 2002) (7/0 + 9/1 nella Carrarese)

99 - Sabino Signorile (Confermato – 2002) (2/0)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

28 - Christian Basile (D) (Confermato e poi ceduto alla Cavese – 2003) (0/0)

26 – Vincenzo Farucci (D) (Proveniente dal Parma e poi ceduto al Molfetta – 2003) (0/0)

21 - Lorenzo Gonnelli (D) (Proveniente dal Cesena e poi ceduto al Picerno – 1993) (10/0)

23 - Gianmarco Mancarella (C) (Proveniente dal Nardò e poi ceduto al Brindisi – 2002) (0/0)

70 - Marco Bingo (A) (Proveniente dal Legnano e poi ceduto al Vado – 2001) (0/0)

27 - Giuseppe Montaperto (A) (Proveniente dal Teramo e poi ceduto alla Viterbese – 2000) (0/0)

11 - Samuele Neglia (A) (Proveniente dalla Reggiana e poi ceduto alla Fermana – 1991) (17/2)

37 - Pablo Vitali (A) (Proveniente dal Foggia e poi ceduto al Monterosi – 2002) (5/0)