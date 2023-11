Tranne che con Zeman in panca, il Foggia ad Avellino non ha una tradizione favorevole

Avellino-Foggia è indubbiamente una sfida di cartello, anche se non propriamente una “classica” dato il distacco temporale che c’è tra una contesa e l’altra. Le due squadre si sono storicamente affrontate tanto in Serie B quanto in Serie C. L’ultimo precedente al “Partenio-Lombardi”, risale a settembre quando i dauni impattarono 0-0 contro gli irpini di mister Pazienza, all'esordio quel giorno. Nella passata stagione, i biancoverdi si imposero di misura per 3-2 sui rossoneri. Doppio vantaggio iniziale di D'Angelo e Marconi, rimonta rossonera con una doppietta di Ogunseye e Di Gaudio a regalare i tre punti finali agli avellinesi. Nella stagione precedente, invece, i Satanelli di mister Zeman eliminarono gli irpini nel secondo turno dei play-off grazie a Merola e Nicolao che ribaltarono l'iniziale vantaggio dei padroni di casa a ad opera di Bove. Nella "regular season", invece, fìnì due pari con vantaggio dei padroni di casa con Maniero, pareggio dauno di Di Pasquale, nuovo vantaggio avellinese di Maniero e pareggio finale firmato da Ferrante. Tre stagioni fa, gli irpini si imposero per 4-0 grazie ai gol messi a segno da Fella, doppietta, Maniero e De Francesco. Nel 2017/2018, in Serie B, altra sonora sconfitta per i Satanelli battuti per 5-1 con Ardemagni e Morosini “doppiettisti” e Castaldo nel tabellino dei marcatori. Mazzeo per il gol della bandiera dauna. Salto all’indietro fino alla stagione 2011/2012, in Serie C1, dove si registra un altro poker irpino: D’Angelo, Millesi Zigoni e De Angelis a segno. Nel 2006/2007 doppia sfida: in campionato terminò due a zero per gli avellinesi con reti siglate da Garzon ed Evacuo. Ai play-off, in finale, la sconfitta più amara col celeberrimo gol della vita siglato da Rivaldo a pochissimi minuti dalla fine e Biancolino ed Evacuo, entrambi dagli undici metri, ad infierire nei supplementari prima di festeggiare la promozione in Serie B. Nel 2004/2005, sempre in Serie C1, altro poker, stavolta meno rotondo, per l’Avellino a segno due volte con Biancolino, riacciuffato da Mounard e Cellini prima che Moretti ed Evacuo chiudessero definitivamente la contesa sul 4-2. Foggia indenne nel 98/99, ancora in C1, grazie a Oshadogan su rigore e pareggio dei padroni di casa ad opera di Rizzolo. Nel 95/96, stavolta in Serie B, pareggio a reti inviolate. Doppio successo rossonero agi albori di Zemanlandia. Nell’89/90 in B vittoria di misura grazie a un gol di Signori. Nella stagione successiva, i Satanelli si imposero per 2-1 grazie alla doppietta di Baiano. Per l’Avellino a segno Battaglia. Le due squadre si sono affrontate in cadetteria anche nelle stagioni 74/75 e 75/76 e in entrambe le occasioni i biancoverdi vinsero 2-0. Tra la fine degli anni Quaranta e la fine degli anni Cinquanta si contano altri 6 incontri tra le due formazioni tra Serie C e quarta serie.