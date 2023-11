Stavolta sarà dura: il Foggia al Partenio contro l'Avellino di mister Pazienza

A settembre, alla terza di campionato, il Foggia uscì indenne (zero a zero) dalla trasferta di Avellino. Mister Michele Pazienza aveva appena preso il posto di Rastelli e raccoglieva una eredità di due sconfitte su due gare di campionato per una squadra costruita, invece, per vincerlo.

Un mese e mezzo dopo, come volevasi dimostrare, la trasferta di Coppa Italia di Serie C al Partenio si presenta assai improba per i rossoneri di mister Cudini.

I numeri parlano chiaro: sette vittorie (8 con quella di Coppa Italia di categoria contro il Monopoli per 3-0), un pareggio e una sconfitta per i biancoverdi da quando c’è in panchina l’ex mediano del Foggia Oggi l’Avellino è terzo in classifica a 23 punti.

I biancoverdi non hanno teoricamente punti deboli. Una squadra che ha mantenuto una propria ossatura di base confermando Pane tra i pali, Benedetti, Ricciardi e Tito in difesa; Casarini, D’Angelo, Dall’Oglio e Maisto in mediana; Marconi e Russo in attacco. A questi calciatori sono stati aggiunti elementi di categoria del calibro di Ghidotti in porta dalla Pro Sesto, Cancellotti dal Pescara, Cionek dalla Reggina, Falbo e Mulè dal Monopoli e l’ex Rigione dal Cosenza in difesa; Armellino dal Modena, D’Amico dalla Pro Sesto, Palmiero dal Pescara, Pezzella dalla Triestina e Sannipoli dal Latina a centrocampo; bomber Patierno dalla Virtus Francavilla, Gori, altro ex, dalla Reggina e Lores Varela dal Cittadella in attacco. Insomma: l’Avellino potrebbe praticamente giocare con due tipi di undici e partire sempre avvantaggiato, sulla carta, contro ogni avversario.

Al “Lombardi”, finora, quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta. Diciassette i gol finora messi a segno (di cui ben dodici in casa), sette quelli subiti (di cui cinque tra le mura amiche). Cannoniere degli avellinesi è Gori con cinque gol. A seguire i compagni di reparto Sgarbi a quota quattro, Marconi a tre e Patierno a due; una gol ciascuno per i difensor Ricciardi e Tito (altro ex della contesa) e per il centrocampista Armellino.

Arbitro dell’incontro sarà Adolfo Baratta di Rossano. Calcio d’inizio alle 18:30.

Di seguito l’attuale rosa dell’Avellino. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla dodicesima giornata.

AVELLINO – Allenatore: Massimo Rastelli poi Michele Pazienza

PORTIERI

22 - Simone Ghidotti (Proveniente dal Como – 2000) (12/-7)

1 - Pasquale Pane (Confermato – 1990) (0/-0)

12 - Antonio Pizzella (Confermato – 2001) (0/-0)



DIFENSORI

5 - Simone Benedetti (Confermato – 1992) (10/0)

14 - Tommaso Cancellotti (Proveniente dal Pescara – 1992) (12/0)

26 - Thiago Cionek (Proveniente dalla Reggina – 1986) (6/0)

7 - Luca Falbo (Proveniente dal Monopoli – 2000) (4/0)

13 - Erasmo Mulè (Proveniente dal Monopoli – 1999) (8/0)

2 - Manuel Ricciardi (Confermato – 2000) (7/1)

16 - Michele Rigione (Proveniente dal Cosenza – 1991) (5/0)

3 - Fabio Tito (Confermato – 1993) (9/1)



CENTROCAMPISTI

21 - Marco Armellino (Proveniente dal Modena – 1989) (12/1)

99 - Federico Casarini (Confermato – 1989) (4/0)

77 - Felice D’Amico (Proveniente dalla Pro Sesto – 2000) (3/0)

27 - Sonny D’Angelo (Confermato – 1995) (7/0)

23 - Jacopo Dall’Oglio (Confermato – 1992) (6/0)

17 - Francesco Maisto (Confermato – 2003) (4/0)

18 - Davide Mazzocco (Confermato – 1995) (0/0)

6 - Luca Palmiero (Proveniente dal Pescara – 1996) (12/0)

33 - Salvatore Pezzella (Proveniente dalla Triestina – 2000) (6/0)

4 - Daniel Sannipoli (Proveniente dal Latina – 2000) (11/0)



ATTACCANTI

35 - Gabriele Gori (Proveniente dalla Reggina – 1999) (12/5)

8 - Ignacio Lores Varela (Proveniente dal Cittadella – 1991) (10/0)

31 - Michele Marconi (Confermato – 1989) (12/3)

9 - Cosimo Patierno (Proveniente dal Virtus Francavilla – 1991) (6/2)

10 - Raffaele Russo (Confermato – 1999) (0/0)

11 - Lorenzo Sgarbi (Proveniente dalla Pro Sesto – 2001) (11/4)

55 – Enis Tozaj (Proveniente dalla Sampdoria – 2004) (2/0)