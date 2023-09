Coppa Italia: vincono Incedit, San Severo, Heraclea, Troia e Lucera

Nel primo turno di Coppa Italia di Eccellenza il San Severo batte il San Marco per 2-1. Al "Ricciardelli" ci pensa il difensore Todescato con una doppietta a portare in doppio vantaggio i giallogranata al 6' di testa e al 35' su assist di Suarez. Per i celestegranata, invece, gol di Triggiani su calcio piazzato.

Il Foggia Incedit ha vinto 3-2 contro il Real Siti al campo Figc del capoluogo dauno. Per i verdazzurri a segno Di Gioia e Ciccone.

Nel primo turno di Coppa Italia Promozione, il Troia ha piegato 2-1 la Cosmano Sport. Tutti i gol su calcio di rigore: vantaggio gialloverde con Piscopo, pareggio foggiano con Vallario e penalty decisivo di Montemorra al 97'.

"Manita" del Lucera ad Apricena: tripletta di Pozzozengaro e gol di capitan Gallo e Mawa per i lucerini. Prota (che ha fallito anche un calcio di rigore) per il gol della bandiera dello Sporting.

L'Heraclea ha battuto con il più classico dei risultati il Lions Grotta a Candela con una doppietta di Vito Falconieri.

L'Atletico Torremaggiore è stato sconfitto di misura 2-1 dal Difesa Grande Termoli 2016. Al San Sabino gol torremaggiorese messo a segno da Casano.