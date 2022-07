Colpo a centrocampo per il Foggia Incedit

Altro colpo di mercato per il Foggia Incedit che si assicura le prestazioni del centrocampista Simone Ricciardi, classe 1997, proveniente dal Lucera dove, nell'ultimo campionato di Promozione pugliese, ha collezionato 21 presenze e due gol. Cresciuto nel Foggia Calcio, con cui esordì in Serie C contro la Paganese nell'ultima giornata della stagione 2015/2016 con De Zerbi in panchina, il centrale ha poi vissuto esperienze con Olbia, Cavese, Picerno e San Severo, in Serie D, per un totale di 18 presenze. Poi due stagioni al Roseto Valfortore tra Eccellenza e Promozione e una al Team Orta Nova, in Eccellenza pugliese, prima di approdare nella rosa lucerina.