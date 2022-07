Annunci a raffica per l'Apricena che spera nel ripescaggio

Archiviata la delusione per la retrocessione in Prima Categoria, l'Apricena ha dato inizio a un nuovo corso, a partire dalla società, rifondata attraverso l'unione tra Sporting, Us e Collina degli Ulivi. Obiettivo potenziamento del settore giovanile ma soprattutto una pronta risalita in Promozione. Anche se i blugranata strizzano l'occhio al ripescaggio. I movimenti di mercato, del resto, parlano chiaro. Si sta costruendo una squadra in grado di ben figurare in entrambe le categorie. Primo arrivo l'attaccante Antonio Olivieri, classe 2002, cresciuto nel Manfredonia e reduce da una stagione in Eccellenza con l'Atletico Vieste con cui è andato a segno quattro volte in 16 apparizioni. Nutrita la pattuglia dei confermati, con il presidente Umberto Giammetta e il "diesse" Gianni Tenace che hanno messo a disposizione del nuovo mister, Emanuele De Pasquale, una intelaiatura di base composta da otto elementi: il capitano Stefano Cercone (11 presenze e un gol), difensore classe 1991, arrivato a torneo in corso da San Marco. Con lui confermati altri due colleghi di reparto quali Bruno Arnese (21 presenze e un gol) e Pasquale Cagnetta (25 presenze e un gol), entrambi classe 1997. A centrocampo c'è Armando Del Fuoco (nove presenze e due gol), classe 2001, prelevato dall'Orta Nova durante lo scorso campionato. In attacco il terzetto composto da Matteo Fatone (quattro gol in 22 presenze), classe 2001, e da Alessio Barone (12 presenze e un gol) e Angelo Saccone (due reti in nove presenze), entrambi del 2002.