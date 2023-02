Audace Cerignola: Gonnelli al Picerno, Vitali al Monterosi

In attesa di eventuali colpi di mercato in entrata "last minute", l'Audace Cerignola ufficializza due movimenti in uscita. Il primo è quello di Pablo Vitali, esterno d'attacco classe 2002 che è tornato anticipatamente al Foggia per fine prestito. I rossoneri lo hanno girato con la stessa formula al Monterosi (dove raggiunge gli ex Di Paolantonio e Tonin). Per lui poco spazio in questa prima parte di stagione con i cerignolani e un minutaggio decisamente basso: appena cinque spezzoni in campionato di cui tre nelle prime tre giornate per appena 59 minuti complessivi e una apparizione in Coppa Italia di Serie C di 18'.

Saluta anche il difensore Lorenzo Gonnelli, classe 1993, che passa al Picerno con la formula del prestito dopo dieci presenze, di cui ben sette nelle prime otto giornate di campionato, e una presenza in Coppa Italia di Serie C. Era arrivato in estate dal Cesena.