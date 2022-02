L'Atletico Torremaggiore conquista un punto nello scontro diretto

Termina 1-1 lo scontro diretto in chiave salvezza tra Guardialfiera e Atletico Torremaggiore. La squadra di mister Luigi Acquafresca gioca una bella partita che la vede protagonista, anche della sfortuna. "Creiamo tanto ma allo stesso tempo sprechiamo tanto", commenta a fine gara l'allenatore dei rossoblu. I torremaggioresi passano in vantaggio con Zorretti ma i molisani acciuffano il pari con Gaspari dopo due minuti per un rigore dubbio. In attesa dei numerosi recuperi di giornata di partire rinviate causa maltempo, la squadra dell'Alto Tavoliere passa a undici punti in classifica, due in più del fanalino di coda Donkeys Agnone, tre in meno del Guardialfiera e a quattro lunghezze dalla coppia Polisportiva Juvenes-Maronea.