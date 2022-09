All'ex arbitro garganico Angelo Galante il prestigioso premio alla carriera

Una giornata che ricorderà a lungo quella di ieri, Angelo Galante, ex arbitro di futsal e attuale Responsabile della Can 5 Élite. Nel corso della seconda edizione di 'Play 2.0', consueto evento che dà il via ufficiale alla stagione del Futsal italiano, Galante ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera.

Nato a San Giovanni Rotondo nel dicembre del 1975, Galante ha iniziato la sua carriera nel 1995 presso la sezione di Ancona, cominciando con le gare di calcio a 11 per poi passare al calcio a 5 nella stagione 2004/05. Tre stagioni dopo, nel 2008, il debutto in seri A. Nel corso della sua carriera ha diretto ben 4 finali di Coppa Italia di Serie A e sette gare di finali scudetto di Serie A, oltre a una finale di Winter Cupe e una di Serie A femminile.

Nel 2012 l'esordio nelle competizioni internazionali. Diversi i match prestigiosi diretti nel corso degli anni, tra cui le final four di Champions League nel 2019 e la finale 8 nel 2021.

"Ringrazio la Federazione Italiana Giuoco Calcio per avermi concesso l’opportunità di rappresentare l’Associazione Italiana Arbitri e il movimento del Calcio a 5 in Italia e nel mondo. Ho portato con onore il simbolo dell’AIA e sono grato di far parte di questa straordinaria Associazione. Buon Campionato e buona Stagione a tutti”, ha commentato Galante.