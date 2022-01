La sezione Aia gioisce per Angelo Perilli: è il primo osservatore arbitrale foggiano a esordire in serie B dopo oltre trent'anni

La sezione Aia di Foggia si conferma una eccellenza del settore, non solo sul campo, ma anche tra gli osservatori. Lo scorso 15 gennaio, infatti, è arrivato l’esordio in serie B per Angelo Perilli.

Perilli, libero professionista di 53 anni con una forte vocazione per le attività di volontariato, è giunto al 37esimo anno come associato Aia. Dopo le esperienze nei tornei regionali, nel 1991 a soli 21 anni fu promosso in serie D, prima di raggiungere il professionismo nel 1996 con l’approdo in serie C.

Dopo la dismissione per raggiunti limiti di permanenza nel ruolo, Perilli ha iniziato la carriera da osservatore arbitrale, ovvero colui il quale assiste alle gare per valutare la prestazione della quaterna designata. I giudizi dell’osservatore contribuiscono alla determinazione della graduatoria e alla eventuale promozione alla categoria superiore.

Dopo cinque anni da osservatore di serie C, per Perilli è arrivato l’esordio in B. Un traguardo prestigioso per la sezione Aia di Foggia (prima di lui, soltanto Perdonò, oltre trent’anni fa era riuscito a raggiungere lo stesso obiettivo) e grande soddisfazione anche per i colleghi arbitri che da sempre ne apprezzano la serietà, lo zelo nello studio del regolamento e la premura come formatore dei più giovani.