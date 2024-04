Serie B: Derby amaro per la Cestistica. Bisceglie vince il derby

Un’amara sconfitta, per San Severo, nel derby contro i Lions Bisceglie (78-64). Non potrebbe essere diversamente, considerato che quest’oggi la Cestistica ha mancato di precisione (un elemento fondamentale); ma era lecito aspettarsi un altro tipo di atteggiamento, soprattutto in una partita che valeva moltissimo, per continuare a sperare in un piazzamento playoff, ancora possibile dopo i risultati odierni. Specialmente nel primo tempo, la squadra ha disputato una prestazione scialba in fase difensiva, troppo molle (seppur da considerare, ad onor di cronaca, le pesanti assenze di Tommaso Gatto, Roman Tchintcharauli, quella in corso d’opera di Pazin e da monitorare anche la condizione di Magrini), e inefficace in attacco. Lo si denota dalle statistiche dei 20’, dal punteggio di 47-29 che, di fatto, ha ‘azzannato’ l’incontro. Lo si evince dalle statistiche del primo tempo e dal punteggio di 47-29 che la partita è stata di fatto condizionata. Nel secondo tempo, l'Allianz Pazienza ha sicuramente intensificato il suo gioco, ma è stata la continuità di Bisceglie ad essere premiata, la quale ha meritatamente vinto il derby pugliese.

I latini dicevano “sic est” letteralmente “questo è”; una locuzione utile a comprendere il momento. Ora, ad una giornata dalla fine del campionato, l’obiettivo è cercare di arrivare nelle migliori condizioni possibili contro Ruvo, una delle squadre più forti del girone e vincere. Il resto non conta. Coraggio, San Severo; nulla è ancora perduto!

DAL 1’ al 20’ Scendono sul perimetro di gioco: Rodriguez, Fontana Chiti, Toure e Dip contro Pierotti, Magrini, Pazin, Guastamacchia e Fall. Dip inizia il match, e l'altro pivot, Fall, segna un tiro libero e due punti sotto il canestro, ai quali si aggiungono i due punti di Magrini con l'aiuto del tabellone e i punti di Fontana e Dip, per un parziale di 7-5. Tuttavia, l'inizio è leggermente frenetico da entrambe le parti, con percentuali non eccellenti e si deve aggiungere anche la possibile grana per coach Origlio perché Chiti ha già due falli, e probabilmente anche per Nunzi, poiché Pazin, dopo un intervento difensivo, esce infortunato alla caviglia. A metà quarto, Bisceglie prende il sopravvento grazie ai canestri di Fontana e Chiti, e sul parziale di 14-7 la panchina duana chiede per la prima volta un timeout. Dopo le parole del tecnico sanseverese, arrivano i quattro punti consecutivi del capitano Magrini e il coraggio di Frattoni, che penetra due volte in area avversaria. Tuttavia, dall'altra parte Rodriguez segna in sospensione e Rubinetti realizza la tripla della serata, che di fatto chiude il primo quarto: 21-15. 28-15 dopo soli tre minuti giocati nel secondo periodo, il che significa che i Lions sono entrati in campo esattamente come nel quarto precedente, ossia con il piede sull'acceleratore, mentre la Cestistica non solo non riesce a essere produttiva nei suoi possessi, ma è anche molto fragile in difesa (considerati anche i mismatch sotto il ferro a causa delle pesanti assenze di Gatto e Tchintcharauli). Eloquente è la schiacciata di Toure per il 32-15, che fa infuriare l'ex Nunzi, costretto a chiedere ancora una volta la sospensione. Sulle ali dell'entusiasmo, Chessari firma ancora una volta la tripla e continuano l'opera per inferire sugli avversari Dip, Chiti e Rubinetti, Pierotti si mette in proprio e prova a dare una scossa sia alla sua partita che a quella dei suoi compagni, ma è ancora troppo, troppo poco per fermare l'ottima Bisceglie e la poca (e nervosissima) San Severo: 47-29. In merito alle statistiche, vale la pena soffermarsi: 0 su 5 nei tiri da tre punti, 28 i rimbalzi subiti rispetto ai 14 presi, e tre falli commessi da Magrini, Fall, e Pierotti, un'enormità.

DAL 21’ al 40 0 su 5 nei tiri da tre punti in 20 minuti, con una tripla di Guastamacchia in apertura del quarto. Se l'Allianz Pazienza vuole recuperare terreno contro i propri avversari, deve spingere di più. Considerando i tre falli commessi dai nerazzurri in soli due minuti, si evince che l'atteggiamento dei Neri al loro ingresso in campo è diverso rispetto ai primi venti minuti. Dall'altra parte, i Lions faticano a trovare il canestro e sembrano non essere concentrati. Sul punteggio di 47-37, coach Origlio è costretto a chiedere un timeout per riorganizzare la squadra. I tiri liberi di Fontana, Chiti e Toure danno respiro ai padroni di casa, ma l'inerzia positiva di San Severo sembra affievolirsi, soprattutto con il quarto fallo di Guastamacchia che mette in difficoltà la squadra. Verso la fine del quarto (con Fall ko) sono Pierotti e Magrini a prendere in mano la situazione e il divario non sembra così insormontabile per la Cestistica: 59-49. L'1/2 di Pierotti riduce lo svantaggio della Cestistica a -9, sottolineando che non è necessario forzare i tiri poiché c'è ancora una partita da giocare. L'errore fino a questo momento è tentare tiri dalla lunga distanza, senza successo né da Pierotti né da Magrini. Rodriguez, dopo 2 minuti, commette il quinto fallo personale e si siede in panchina, costringendo Origlio a modificare il quintetto in campo per sfruttare la fisicità dei giocatori. Fall spreca l'opportunità di ridurre il divario a -5 e commette fallo su Toure, che realizza due punti, dando sollievo ai nerazzurri. A parte le azioni sotto canestro, Bisceglie non sta producendo come in precedenza, il che potrebbe essere un vantaggio per gli ospiti se riuscissero a segnare nei propri possedimenti (anche ai tiri liberi) per mettere pressione agli avversari. Tuttavia, quando si avvicinano al canestro, commettono errori grossolani, mantenendo l'incontro in bilico. Pierotti, ancora una volta, segna la sua seconda tripla della serata, e sul 61-55 Origlio chiama un time-out. Fontana segna, Rubinetti commette il quinto fallo, Magrini realizza 2/2 ai tiri liberi, Colombo segna da tre, Dip porta il divario a +8, Pierotti riduce a -6, Chiti ristabilisce le distanze, e successivamente Fall commette il quinto fallo, mentre Magrini riduce il gap a soli cinque punti. L'incontro diventa sempre più falloso e psicologico che tecnico/tattico, data l'importanza della partita, con ogni azione che può alimentare l'entusiasmo o minare le certezze. Chiti si distingue con arresto e tiro, portando il punteggio a 71-62, con Nunzi che ferma nuovamente il match. Nel possesso successivo, Magrini si infortuna e a Pierotti viene fischiato un fallo tecnico, chiudendo di fatto la contesa. Il derby è vinto da Bisceglie: 78-64.

IL CALENDARIO Ultima fatica per i dauni di Nunzi che se la vedranno contro Ruvo di Puglia allenata dal neo coach Stefano Rajola. Si gioca domenica 21 aprile alle ore 18.

IL TABELLINO

Lions Bisceglie - Allianz Pazienza San Severo 78-64 (21-15, 26-14, 12-20, 19-15)

Lions Bisceglie: Raphael Chiti 21 (5/8, 1/5), Edoardo Fontana 15 (4/8, 1/4), Soma Abati toure 14 (5/7, 1/2), Marcelo Dip 11 (5/8, 0/0), Roberto Chessari 7 (0/3, 1/3), Stefano Rubinetti 6 (0/1, 2/6), Juan Rodriguez suppi 4 (2/5, 0/4), Milos Divac 0 (0/0, 0/0), Simone Turin 0 (0/0, 0/0), Janko Cepic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 27 - Rimbalzi: 44 13 + 31 (Marcelo Dip 14) - Assist: 18 (Raphael Chiti, Roberto Chessari 4)

Allianz Pazienza San Severo: Stefano Pierotti alles 17 (4/9, 1/7), Mattia Magrini 16 (4/7, 0/4), Yande Fall 10 (4/10, 0/0), Arcangelo Guastamacchia 7 (2/3, 1/1), Gianluca Frattoni 6 (3/8, 0/0), Goce Petrushevski 4 (2/3, 0/3), Fabio Montanari 2 (1/2, 0/0), Luca Colombo 2 (0/0, 0/1), Djordje Pazin 0 (0/1, 0/1), Balsa Kaludjerovic 0 (0/0, 0/0), Tommaso Gatto 0 (0/0, 0/0), Gregorio Urbano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 30 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Yande Fall 12) - Assist: 9 (Stefano Pierotti alles 3)