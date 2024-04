Serie B: Allianz Pazienza, a Bisceglie è sempre un derby di fuoco

Ultima esterna di regular season per la Cestistica Città di San Severo di scena al Paladolmen di Bisceglie. Certo non si giocherà per la vetta o per un turno di post season come avvenuto nel recente passato ma la gara coi nerazzurri ha sempre un fascino particolare.

GLI AVVERSARI

I nord-baresi hanno vissuto una stagione in affanno e domenica si giocano il tutto per tutto per acquistare una posizione di rilievo nella griglia play-out. Coach Origlio si affiderà al quintetto composto da Chiti, Cepic, Chessari, Dip e soprattutto Rodriguez per aprire la scatola giallonera e prendere una boccata d’ossigeno.

I neri duellano con Imola per l’ultimo ticket d’accesso ai playoff. Una sconfitta vorrebbe dire essere quasi fuori dai giochi, vincendo salirebbero le quotazioni di Fall e soci nella griglia post-season. Ex di turno, Coach Nunzi la legge così:

“In questo momento, le motivazioni e gli obiettivi sono cruciali. Ogni formazione, in questa fase del campionato, combatte per il proprio scopo e i valori si livellano. Ci apprestiamo a sfidare Bisceglie, che necessita di punti per tentare di raggiungere i playout giocando l’eventuale ultima gara in casa; pertanto, ci troveremo di fronte a una squadra determinata. È essenziale affrontarla nel modo più efficace possibile, cercando di recuperare tutti i giocatori poiché il contributo di ciascuno è fondamentale. La classifica ci impone di lottare per una posizione nei playoff e lo faremo con tutte le nostre energie. Senza fronzoli, il nostro obiettivo è la vittoria”.

GLI ARBITRI

Marconetti Claudio di Rozzano (Mi) e Di Mauro Alex Oliver di Sasso Marconi (Bo).