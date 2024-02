Serie B: Jesi sorprende la Cestistica. L'Allianz sconfitta tra le mura amiche

Seconda sconfitta interna per la Cestistica che lascia il referto rosa agli ospiti della General Contractor Jesi. Guardando il 58-66 del “Falcone e Borsellino”, San Severo non può essere soddisfatta per il ko ma quanto meno, per guardare il bicchiere mezzo pieno, nulla si può eccepire sull’atteggiamento di una squadra che di fatto, in una partita non scintillante da un punto di vista tattico, ha sempre mantenuto il controllo della gara con l’unico neo di non essere stata lucida e lesta nei minuti finali quando, forse, le energie sia fisiche che mentali sono venute meno. Ed infatti, dopo una buona partenza, l’incontro è stato sempre equilibrato anche quando le percentuali di Rossi sembravano sempre in crescendo. Nel terzo quarto, basti vedere il parziale (16-9), i Neri hanno continuato a spingere fino al completo ribaltamento di fronte jesino 12-27 e partita totalmente cambiata.

L'infermeria non riesce a svuotarsi del tutto ed uscire dal proprio Palasport con una sconfitta lascia sempre una sensazione d’insoddisfazione ma è giusto capire le problematicità del momento (e più in generale dello sport). L’eccessivo pessimismo è controproducente, bisogna ponderare i sentimenti – lo abbiamo scritto spesso soprattutto nelle vittorie e ci ripetiamo ora in un momento, innegabilmente, opaco. La strada è lunga, molto lunga. Noi siamo con te, Allianz! Sempre.

DAL 1’ al 20’ Scendono sui legni del “Falcone e Borsellino”: Pierotti, Magrini, Petrushevski, Gatto e Fall contro Merletto, Valentini, Rossi, Casagrande e Tiberti. Rossi chiama da due e Pierotti risponde da tre: prende avvio in questo modo Allianz Pazienza vs Jesi. Dopo i canestri dei play sono i pivot a mettersi in evidenza, prima con Fall che conquista il 2+1 e poi Tiberti che conclude in area dopo un ottimo arresto e tiro ed infine ancora con il numero 7 sanseverese che appoggia facilmente a canestro. Anche Gatto si mette a referto insaccando la sua prima ‘bomba’ e fa 11-4, tuttavia Merletto interrompe immediatamente il momento opaco della General. Effettivamente i sei minuti di partita, sino a questo momento, sono a tinta giallonere al netto di un atteggiamento diligente in fase difensiva e preciso in attacco; coach Marcello Ghizzinardi se ne accorge e chiama a raccolta i suoi uomini. Rossi dà immediatamente riscontro alle parole del tecnico jesino e conclude da lontanissimo per ben tre volte consecutive, riportando la sua squadra a ridosso della Cestistica (16-15) e questa volta è Nunzi a chiedere la sospensione. Dopo il timeout, i Neri sbagliano ancora ed è sempre Rossi a prendersi la scena prima con la schiacciata del sorpasso e poi con la tripla del 16-20 alla fine del primo quarto. Tchintcharauli sveglia il tabellone sanseverese ma, se non dovesse bastare, Rossi mette a segno l’ennesimo tiro da tre della serata (solo un dato: 19 i suoi punti rispetto ai 23 complessivi di Jesi). Guastamacchia lotta sotto il ferro, proprio come Varaschin, e Pazin si mette in proprio con la specialità della casa trovando il pari del 25-25. Dopo un periodo di attacchi jesini, le poche risposte di San Severo e viceversa, le due squadre si perdono in falli ed errori nel bel mezzo del quarto rendendo l’incontro sempre un’incognita. Bruno prosegue a migliorare le percentuali da tre della squadra ospite siglando il +3 e Pierotti pareggia tutto proprio come il collega e manda le squadre negli spogliatoi: 30-30 alla seconda decina.

DAL 21’ al 40 Magrini e Fall entrambi dall’area vanno a realizzare con facilità e dall’altra parte Casagrande fa lo stesso; una terza frazione che non è viva come le precedenti e lo denota anche il punteggio molto basso e sempre in equilibrio. Tiberti rimette ancora la General Contractor in avanti e Gatto, da tre, riprende l’inerzia. A discapito delle posizioni in classifica, si segna con il contagocce e ciò certifica ulteriormente la valenza di una gara che, entrambe le squadre, non si vogliono lasciar sfuggire. Pierotti da oltre l’arco scarica la sua 2/6 da tre e porta il tabellone del “Falcone e Borsellino” sul 40-38. Fall dalla lunetta segna 1/2 dalla carità ed è sempre Ghizzinardi a fermare ancora il gioco. Jesi, però, non riesce a trovare la via del canestro (tranne grazie ad un tiro libero di Varaschin) ed è l’Allianz Pazienza a guadagnare ancora i tre punti grazie a capitan Mattia Magrini che conclude, di fatto, il terzo quarto: 46-39. Anche gli inizi dell’ultima ed importante frazione certificano quanto di fatto tutto il match ha regalato, ossia una pallacanestro non propriamente vivace al netto di vari errori. Oltre a questo, i padroni di casa non devono commettere il rischio di considerare la partita chiusa e al tempo stresso far trovar canestri facili agli avversari che possano cambiargli l’umore ed infatti Jesi trova cinque punti in rapida successione riportandosi sul -2 che diventa +1 grazie a Bruno e poi -1 grazie al tapin di Tchintcharauli, poi ancora -1 ed infine +2 per opera di Stefano Pierotti. Dalla panchina ospite, anche per spezzare il momento positivo della Cestistica, chiedono il timeout. Petrushevski dopo aver sbagliato segna una tripla importantissima. Bruno persegue la sua partita di grande precisone e Pierotti, comprendendo il momento, si mette in proprio per il 58-54. Varaschin, ancora lui, predomina sotto il ferro e la gara oscilla sempre tra le folate sanseveresi e quelle jesine rendendo ancora in bilico l’esito finale. Merletto mischia ancora le carte portando in vantaggio la sua formazione e poi s’inventa la tripla della serata portandosi sul 58-62 e l’immediato timeout di Nunzi. Nell’azione successiva, San Severo per tre volte non riesce a trovare la tripla del pareggio ed è la ‘mazzata’ definitiva che diventa una certezza al termine: 58-66.

IL CALENDARIO

PalaCattani di Faenza contro i Blacks; salto a due domenica 3 marzo alle ore 18.

IL TABELLINO

Allianz Pazienza San Severo - General Contractor Jesi 58-66 (16-20, 14-10, 16-9, 12-27)

Allianz Pazienza San Severo: Stefano Pierotti alles 20 (1/6, 4/10), Yande Fall 11 (4/5, 0/1), Mattia Magrini 7 (2/2, 1/3), Tommaso Gatto 6 (0/0, 2/5), Roman Tchintcharauli 6 (3/4, 0/0), Goce Petrushevski3 (0/1, 1/6), Djordje Pazin 3 (0/2, 1/8), Arcangelo Guastamacchia 2 (1/3, 0/2), Gianluca Frattoni 0 (0/1, 0/1), Gregorio Urbano 0 (0/0, 0/0), Fabio Montanari 0 (0/0, 0/0), Balsa Kaludjerovic 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 28 9 + 19 (Yande Fall 7) - Assist: 15 (Stefano Pierotti alles 6)

General Contractor Jesi: Tommaso Rossi 19 (2/2, 5/5), Lorenzo Varaschin 12 (5/8, 0/1), Edoardo Tiberti 11 (4/6, 0/0), Santiago Bruno 10 (2/5, 2/3), Daniele Merletto 9 (2/4, 1/6), Roberto Marulli 3 (0/2, 1/1), Giulio Casagrande 2 (1/2, 0/3), Antonio Valentini 0 (0/1, 0/1), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0), Alessandro Nisi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 7 / 9 - Rimbalzi: 30 4 + 26 (Lorenzo Varaschin 11) - Assist: 12 (Lorenzo Varaschin 4)