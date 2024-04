Il Cus Foggia Basket sale in Serie C!

Il Cus Foggia Basket è in Serie C. L'importante traguardo per i ragazzi del coach Sandro Ciccone è arrivata ieri sera, nel gremito Palazzetto Russo di Foggia, al termine della gara 2 della finale play-off contro l'Armeni Assi Brindisi.

Il punteggio finale è stato di 72 a 65 per i cussini, in una partita sempre in bilico, ma che ha visto i padroni di casa sempre in vantaggio. Nelle semifinali della Divisione Regionale 1 (ex Serie D), il Cus Foggia Basket aveva eliminato l'AP Monopoli. Grande soddisfazione per il movimento cestistico foggiano, per la giovane compagine universitaria e per il suo presidente Claudio Amorese per il prestigioso risultato, testimoniato anche dalla grande festa in campo e sugli spalti.