Serie B: l'Allianz Pazienza attesa dalla difficile sfida di Lumezzane

Esterna lombarda per la Cestistica Città di San Severo che incrocerà le armi con la LuxArm Lumezzane per la XXV di campionato.

GLI AVVERSARI

I bresciani di coach Saputo vantano un collettivo piuttosto lungo con i vari Vecerina, Di Meco, Mastrangelo e Cecchi a cui sono stati aggiunti correttivi in corso d’opera: al posto del finlandese Niemi è stato ingaggiato il play lettone Vitols. Poi gli innesti degli esperti Minoli e Spizzichini e del giovane lungo classe 2003 Ndzie,hanno alzato il tasso tecnico di una compagine che attualmente è dodicesima in classifica a quota 20.

I NERI

Hanno nelle trasferte il loro tallone d’Achille: solo 4 vinte su 12 match lontani dal Palacastellana, ma stavolta per Coach Nunzi le difficoltà avranno un upgrade considerate le precarie condizioni di Pazin e Pierotti usciti malconci dalla gara contro Vicenza. Ma ancora una volta il gruppo farà quadrato e proverà a portare a casa i due punti:

“Lumezzane è una squadra che è riuscita a vincere sia in casa contro Faenza ed in trasferta contro Chieti, ma ha anche perso alcune altre partite. Questo semplice dato ci fa comprendere l’imprevedibilità dell’incontro da affrontare con cautela, considerando la loro capacità di compiere imprese e le difficoltà che, all’andata, noi stessi abbiamo subito nel primo tempo. E’ un’altra partita di una Serie B complessa, lunga e competitiva e dobbiamo affrontarla nonostante le difficoltà e la nostra situazione non idilliaca dall’infermeria”.

ARBITRI

REZZOAGLI LUCA di RAPALLO (GE) e CASTELLANETA ALEXA di BOLZANO (BZ)

Il PalaLumenergia di Lumezzane sarà il teatro della sfida, domenica 18 febbraio ore 18.00 con diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS