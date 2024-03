Serie B: l'Allianz Pazienza in trasferta a mestre nell'anticipo della 31esima giornata

Riposo per tutta la B (considerata la giornata di stop per la concomitante Final Four di Coppa Italia) o quasi, visto che la Cestistica Città di San Severo anticipa oggi, sabato 16, con Mestre la partita del XXXI turno, originariamente prevista per domenica 30 marzo, causa indisponibilità del Taliercio.

GLI AVVERSARI – La Gemini è “on-fire”e nelle ultime sei partite ha perso solo con Ruvo riuscendo ad acciuffare il treno playoff. Gli innesti di Smajlagic e Aromando hanno aumentato le skiills offensive dei veneziani, che attualmente occupano la settima posizione a pari punti proprio con San Severo.

I NERI – sono alla ricerca della luce in fondo al tunnel, specialmente in trasferta, dove non vincono dalla “maledetta” sfida di Ruvo e nel girone di ritorno hanno inanellato 8 sconfitte in 11 gare, con una serie negativa aperta di quattro partite. Ecco le parole di Nunzi prima della partenza:

“Mestre vs San Severo è una sorta di ‘spareggio’ playoff, in quanto attualmente il punteggio è 1-0 a nostro favore e con un’eventuale vittoria ci metteremmo in una posizione più serena. Dall’altro canto, vogliamo assolutamente riscattare la brutta performance contro Padova, sapendo che affronteremo un roster già molto attrezzato fin dall’inizio dell’anno. La società ha chiaramente dato un segnale forte a tutto l’ambiente mestrino con l’acquisto di altri due giocatori (Smajlagic e Aromando, ndr) che, per questa categoria, spostano gli equilibri. Dal punto di vista tattico, non sarà semplice giocare contro tanti validi tiratori, ma affronteremo la sfida a Mestre con la determinazione giusta e fiduciosi di trarne il massimo“.

GLI ARBITRI – OCCHIUZZI GABRIELE di TRIESTE (TS) e ANDRETTA ANDREA di UDINE (UD)