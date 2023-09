Tradizioni, territorio e prodotti di alta qualità

Ogni azienda presenta il suo passato, le sue radici, i suoi obiettivi.

Tuttavia, è frequente ignorare un aspetto di fondamentale importanza: le persone che ne fanno parte e la storia unica di ognuna di loro. Mentre ci si concentra sui dati, sulle strategie e sul successo aziendale, si rischia di trascurare un'essenziale sfera umana, anche dal punto di vista imprenditoriale.

Se per le imprese internazionali con migliaia di dipendenti può risultare difficile risalire a come siano state posate le prime mattonelle, per le realtà imprenditoriali a conduzione familiare, è invece emozionante scoprire quali storie affascinanti e senza tempo si celino dietro alle loro origini, ai loro prodotti, all’evoluzione dell’azienda e al potente legame con il territorio e la tradizione.

Quella che andremo a raccontare è la storia di un’azienda agricola di 35 ettari, fondata nella Valle dell’Ofanto, cuore della Regione Puglia, e di come l’amministratrice Michela Manduano opera con professionalità, preparazione e grande attenzione alle tradizioni di famiglia.

Una promessa mantenuta tra amore, famiglia e tradizione

Se la passione per il vino è un’eredità del nonno paterno, l’interesse per l’agricoltura deriva sicuramente dalla madre. Questo il punto di partenza con cui Vito Manduano parla dell’azienda agricola Mandwinery, fondata insieme alla sorella Michela, in collaborazione con l’enologo Giuseppe Colopi.

Era una tradizione familiare che risuonava tra le colline del paese: la vinificazione delle uve dei vigneti locali riuniva la famiglia in un evento speciale. I profumi intensi, le giornate trascorse tra travasi e damigiane, e l'irresistibile focaccia calda preparata con amore dalla nonna pervadono ancora oggi i ricordi di Vito e Michela.

Per mantenere viva la tradizione di famiglia, i due fratelli sono riusciti col tempo a realizzare un loro desiderio e ad acquistare i terreni su cui è sorta la realtà Mandwinery. Quel passato, carico di emozioni, ha acquisito una nuova dimensione diventando il motore che oggi spinge l'intera azienda verso il successo.

Una donna alla guida dell’amministrazione: Michela Manduano ai vertici di Mandwinery

Nella realtà imprenditoriale spesso dominata da figure maschili, spicca la presenza di Michela Manduano, un pilastro fondamentale all'interno della società. Oltre a far parte dell'importante Associazione Nazionale Le Donne del Vino, dedicata a diffondere la cultura e la conoscenza del vino promuovendo il ruolo delle donne nel settore vitivinicolo,ad essere socia di Agivi (Associazione Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani), la dottoressa Manduano ricopre il prestigioso ruolo di administrator presso Mandwinery.

Grazie alla sua solida formazione, professionalità e determinazione, Michela Manduano porta nel suo cuore e trasmette ogni giorno nell'azienda i valori che ha ereditato dai suoi nonni, inculcando un profondo senso di unione, rispetto, genuinità e purezza d'animo.



Amore per territorio e tradizioni, ma con uno sguardo al futuro e all’innovazione

“La mission aziendale è quella di creare vini che rappresentino la storia vitivinicola e la potenzialità del nostro territorio, la Puglia, ma con lo sguardo attento verso l’innovazione”.

Punti fermi e ben chiari a Giuseppe Colopi, che dopo circa 25 anni di professione, sa come portare avanti il suo operato all’interno di Mandwinery: una formazione continua, una grande conoscenza del clima, della cultura e una costante interazione con gli agricoltori, rappresentano dei fattori fondamentali per coniugare tradizione e innovazione, mantenendo dunque attive le origini e i procedimenti del passato, ma guardando al futuro.

Prodotti di ottima qualità e premi ricevuti: vini prestigiosi e olio EVO

Le colline della Valle dell'Ofanto custodiscono un tesoro unico: il vitigno autoctono dell'uva di Troia. Le radici di questa pregiata varietà affondano nell'antica colonizzazione dei territori pugliesi da parte dei greci, che scoprirono in queste terre la vocazione innata per la coltivazione della vite. Tra le eccellenze prodotte da Mandwinery, spicca il vino rosso Ottantadì, autentico emblema di qualità. Il suo profumo intenso ed equilibrato conquista i sensi, mentre al palato si manifesta con un retrogusto fruttato unico nel suo genere. Ottantadì trova il suo ideale compagno nella gastronomia, da degustare con formaggi stagionati, risotti succulenti e prelibati piatti a base di carni rosse. Ma la selezione di Mandwinery non si ferma qui. I rosati Mantajo e Bisciù offrono una piacevole varietà di sfumature gustative, mentre il bianco Maarì sorprende per la sua freschezza e aromaticità. Un'esplosione di sapori che trova anche nella produzione dell'olio Evo Addurè un compagno ideale. Un viaggio sensoriale inizia dalla Valle dell'Ofanto, dove la tradizione e l'attenzione per la qualità si fondono in un abbraccio tutt'altro che fugace. Mandwinery è pronto ad accogliervi e a farvi scoprire i suoi gioielli enologici, in un'esperienza indimenticabile che celebra l'eccellenza del territorio e l'amore per la tradizione vinicola.

A testimonianza dell’alta qualità della lavorazione e dei prodotti dell’azienda agricola, i numerosi premi ricevuti:

2021 Maarì: I migliori vini italiani – Luca Maroni 92/100

I Migliori Vini Italiani – Luca Maroni 94/100 2023 Addurè: premiato tra i migliori oli di oliva del mondo durante il prestigioso concorso NYIOOC World Olive Oil Competition, Primo al Leone D’oro International, premiato a Monte Carlo risultando Primo Classificato “Best Packaging” e finalista tra i migliori oli provenienti da tutto il mondo, durante il concorso Masters Of Olive Oil International Contest (MOOIC), ULTRA PREMIUM EVOO il riconoscimento ottenuto come uno dei migliori oli al mondo nell’edizione 2023 del Dubai Olive Oil Competition (DUBAIOOC).

Shop e contatti

Il legame con un luogo specifico, la creazione di eccellenza sensoriale e la sostenibilità sono solo una parte dell’esperienza che la famiglia Manduano desidera far vivere a coloro che scelgono i loro prodotti. Per scoprire da vicino la realtà di Mandwinery, è possibile consultare il sito internet www.mandwinery.it.