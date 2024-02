A Cerignola il Polo Universitario di Studi e Ricerca Scientifica finanziato dal MUR

A Cerignola è presente dal 2016 l’unico Polo di Ricerca e Studi Universitario che per qualità ed impegno proferito nelle tematiche afferenti la formazione e la ricerca scientifica primeggia nella provincia di Foggia.

In un mercato del lavoro così mutevole e competitivo come quello attuale, disporre di collaboratori qualificati e costantemente aggiornati è sempre più una necessità imprescindibile per qualunque impresa che voglia mantenere alto il proprio livello competitivo. Ecco perché i percorsi formativi di alto livello rivestono oggi un ruolo fondamentale: creando professionisti con competenze tecniche avanzate e immediatamente spendibili in azienda sono in grado di rispondere alla crescente domanda di figure specializzate da parte del settore imprenditoriale. In tal senso, gli istituti e i professionisti della formazione rappresentano una risorsa unica per colmare il divario tra l'offerta formativa tradizionale e le richieste dell’attuale mondo del lavoro.

ERSAF: sostenere i professionisti della formazione per una crescita continua

Il Polo di Cerignola è una dei 6 poli istituiti direttamente dall’ERSAF - Ente di Ricerca Scientifica e Alta Formazione, associazione sindacale datoriale che riunisce istituti di formazione e ricerca, nonché i professionisti della formazione, delle risorse umane e della sicurezza sul lavoro.

ERSAF è un'associazione sindacale, senza scopo di lucro, maggiormente rappresentativa volta a tutelare gli interessi dei professionisti della formazione e della ricerca scientifica. Tra i suoi soci annovera figure come formatori, progettisti di corsi, e-tutor, esperti di sicurezza e salute, RSPP e coordinatori di cantieri.

ERSAF, ai sensi della legge 4 del 2013, promuove il riconoscimento delle capacità di questi professionisti, e, nello stesso tempo, li supporta con percorsi formativi mirati. Grazie alla collaborazione con aziende, scuole ed università, ERSAF studia le evoluzioni del mondo del lavoro per progettare corsi formativi di nuova concezione.

Accreditata presso istituzioni come Ministero dello Sviluppo Economico e Camera dei Deputati, ogni giorno ERSAF lavora con impegno per dare più tutele e prospettive a queste indispensabili figure professionali.

ERSAF è presente su tutto il territorio nazione con i suoi 256 centri di rappresentanza sindacale, ha redatto e controfirmato i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in tutti i macro-settori economici.

Nuovi orizzonti nella formazione superiore: i riconoscimenti da parte del MUR

ERSAF conferma il suo costante impegno per promuovere innovative attività di ricerca e formazione di qualità, raggiungendo obiettivi significativi e contribuendo attivamente allo sviluppo economico e sociale del territorio.

Con una recente operazione mirata ad ampliare la propria offerta formativa, ERSAF ha acquisito una partecipazione di controllo nella Scuola Superiore di Mediazione Linguistica di Lamezia Terme, istituto autorizzato dal Ministero dell'Università e della Ricerca al rilascio di titoli equipollenti ai diplomi universitari di laurea triennale in Mediazione Linguistica. I diplomi rilasciati, equipollenti a quelli universitari, consentono inoltre l'accesso alle lauree magistrali in Traduzione Specialistica e Interpretariato. Tutti i soci ERSAF potranno usufruire, già dal presente anno accademico, dei servizi offerti dalla scuola.

Inoltre, sul fronte della ricerca, ERSAF ha ottenuto un importante finanziamento di 1,5 milioni di euro dal Ministero dell'Università e della Ricerca per un progetto di respiro nazionale, denominato LifeComp, focalizzato sullo studio delle competenze personali, sociali e di apprendimento permanente. Il progetto, che vede la collaborazione di docenti universitari provenienti da oltre dieci atenei italiani, non si limiterà solo ad attività di ricerca teorica ma mira a far confluire i risultati in concrete opportunità formative, come spiegato dal dottor Michele Monaco, coordinatore della ricerca per ERSAF: «È un quadro concettuale, non è prescrittivo e può essere utilizzato come base per lo sviluppo di curricula e attività di apprendimento. Il framework vuole aiutare le persone a liberare il proprio potenziale dinamico, autoregolare le proprie emozioni, pensieri e comportamenti. L’obiettivo è costruire una vita significativa, far fronte alla complessità, essere individui fiorenti, agenti sociali responsabili e studenti riflessivi per tutta la vita. LifeComp descrive nove competenze che possono essere apprese da tutti nell’istruzione formale e non formale. ERSAF, pertanto, ha intrapreso già da anni lo studio di tali competenze cercando di trovare corrispondenza tra tali skills ed il mondo del lavoro o dello studio». L’idea è far confluire tutto ciò in percorsi di formazione per i docenti, master di aggiornamento che daranno la possibilità ai docenti di formarsi, in maniera del tutto gratuita, e diventare degli orientatori specializzati nel LifeComp. In ultimo, la possibilità, unica su questo fronte a livello italiano, di fornire agli studenti, a seguito di attività ad hoc, una certificazione delle competenze caratteriali spendibile nel mondo del lavoro.

I recenti traguardi raggiunti dimostrano l'impegno di ERSAF per una formazione capace di interpretare le nuove esigenze, guardando al futuro; in questo modo l'associazione conferma il suo ruolo di riferimento per chi crede nell'investimento sulle persone.

Gli unici in provincia di Foggia

Il Polo di Cerignola è pertanto la lunga mano dell’ERSAF sul territorio della provincia di Foggia, rappresenta un nuovo modo di affrontare le peculiarità della formazione e della ricerca con una concezione di qualità proferita ai massimi livelli e riconosciuta a livello istituzionale. Tale attività manifesta profili di unicità tra le tante offerte formative presenti in provincia di Foggia, innanzitutto per la qualità dei prodotti formativi aderenti alle richieste del territorio locale e conformi alle necessità dettate anche dalle maggiori aziende presenti sul territorio nazionale con le quali ERSAF è da sempre in partnership.

Il Polo di Cerignola ha una percentuale di placement altissima, quasi il 100% dei propri studenti lavora nei 6 mesi successivi alla formazione, inoltre, grazie all’utilizzo e proposizione di un metodo di studio basato sulle competenze caratteriali, ottiene dei risultati legati all’abbandono scolastico e formativo pari allo 0%.

Una situazione unica che è sicuramente frutto delle ricerche scientifiche applicate sulle LifeComp (le competenze per la vita evidenziate dal Consiglio d’Europa) e della collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà sulle metodologie didattiche e sociali, tale fondazione vanta la collaborazione con docenti del calibro di Giorgio Vittadini (Docente di Statistica all’Università Bicocca di Milano e Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà), Emmanuele Massagli (Presidente ADAPT e Fondazione Biagi) e della compianta Luisa Ribolzi (Ordinaria di sociologia e membro ANVUR).

Il ERSAF è anche parte costitutiva ed operativa del consorzio interuniversitario C.I.COMP che collabora con l’Ente Governativo per il Microcredito per la validazione delle competenze caratteriali tipiche degli imprenditori.

Il Polo inoltre grazie alla collaborazione con l’Università Telematica eCampus, l’università Link di Roma e la Scuola Superiore Universitaria di Mediazione Linguistica di Lamezia Terme, propone più di 72 percorsi accademici, 1200 tra master e perfezionamenti, utili anche per l’accesso alle graduatorie scolastiche e del personale ATA. Per rendere accessibile a tutti la formazione universitaria, il Polo ha stabilito delle rette che partono da 1200,00 euro a salire in base al reddito e tipologia di percorso.

