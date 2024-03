I vini del Tavoliere sorprendono il mondo

Il territorio del Gargano, con il suo paesaggio mozzafiato e la sua ricca tradizione enologica, ha da tempo conquistato il cuore degli intenditori di vino in tutto il mondo. Tra le aziende che si distinguono per il loro impegno nella valorizzazione di questo patrimonio, spicca il nome di una cantina che porta avanti una missione ambiziosa: far conoscere al mondo intero le meraviglie del Gargano e del Tavoliere.

Con una filosofia aziendale improntata al rispetto della natura e alla valorizzazione delle radici familiari, ha conquistato una posizione di rilievo nei mercati internazionali.

Un vino apprezzato in tutto il mondo

I vini delle Cantine Losito, frutto di una meticolosa cura delle vigne e di una produzione biologica certificata, da decenni varcano i confini italiani per conquistare il palato degli estimatori in Europa e oltreoceano.

I mercati europei, tra cui Francia, Belgio, Olanda, Danimarca, Germania, Polonia e Repubblica Ceca, sono stati i primi ad accogliere con entusiasmo le etichette di Leonardo Losito. Il suo impegno nella salvaguardia dei vitigni locali e nell'adozione di pratiche agricole green ha trovato un forte riscontro anche in Svizzera, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dove persino personalità come Cameron Diaz hanno voluto far propri e promuovere i vini firmati Losito Leonardo.

Il connubio tra territorio, vitigno e stile familiare

Alla base dell'attività delle Cantine Losito, ci sono oltre 60 ettari di terreno situati nei territori a confine con Rignano Garganico, San Severo, Manfredonia e Foggia, dove le vigne a spalliera si estendono in un paesaggio unico al mondo. Qui, vitigni di pregio come Fiano, Falanghina, Primitivo, Negroamaro e Nero di Troia crescono rigogliosi, dando vita a vini che raccontano la storia e la bellezza di questa terra.

Ma non è solo la qualità del prodotto a distinguere Losito Leonardo. Le sue etichette, ispirate alla maestosità delle falesie del Gargano e alla bellezza del mare che le lambisce, rappresentano un vero e proprio omaggio al territorio. Ogni bottiglia è un connubio perfetto tra l’influenza del territorio, le varietà d’uva e lo stile enologico familiare.





In un mondo sempre più attento alla sostenibilità e alla valorizzazione delle tradizioni locali, Leonardo Losito si conferma un esempio virtuoso di come un'azienda possa coniugare successo commerciale e responsabilità sociale e ambientale. Il suo impegno nel promuovere il Gargano e il Tavoliere nel mondo non solo contribuisce a diffondere la cultura enologica italiana, ma rappresenta anche un tributo alla bellezza e all'autenticità di queste terre.

Non solo un marchio vinicolo di successo, ma un vero e proprio ambasciatore del nord Puglia nel mondo. Grazie alla sua dedizione e al suo amore per il territorio, continua a portare in alto il nome di questa splendida regione, conquistando i palati di tutti gli appassionati di vino.

