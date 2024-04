Passione, fertilizzanti di nuova generazione, ecosostenibili e innovazione per un mondo migliore

Al giorno d’oggi, quando si sente parlare di giovani, capita spesso che, facendo un paragone con il passato, si associ alla loro figura una scarsa attitudine all’impegno, poca predisposizione al lavoro e ai sacrifici.

È chiaro che le epoche cambiano e ogni generazione si trovi ad affrontare e ad adattarsi ad un periodo storico, culturale ed economico differente, tuttavia non possiamo non considerare quanto in realtà i giovani possano davvero fare la differenza per un concreto miglioramento non solo della nostra salute, ma anche di quella del nostro pianeta.

In un'era in cui le tematiche riguardanti la salvaguardia dell’ambiente e la sanità riempiono spesso le prime pagine dei quotidiani, l’esistenza di aziende che operano perseguendo questi obiettivi, attraverso studi, iniziative e innovazioni, risultano fondamentali. Ed è grazie al coraggio di Francesco De Pellegrino, giovane agronomo, che quasi 15 anni fa è nata Nutribiotech, una realtà imprenditoriale di ricerca e innovazione al servizio dell’agricoltura e dell’ambiente.

Per un'agricoltura ecosostenibile ed ecocompatibile

È il 2010 e Francesco De Pellegrino, con audacia, intraprendenza e passione, decide di fondare un’impresa che avrebbe posto le basi per un’agricoltura ecosostenibile ed ecocompatibile.

È attraverso ricerca e innovazione che il giovane agronomo ha strutturato le basi di Nutribiotech, la cui politica strategica risulta da sempre incentrata su innovazione del prodotto, avanguardia tecnologica e temi attuali di risonanza mondiale, quali la qualità dei prodotti ed il rispetto per l’ambiente, la sicurezza e la salute del consumatore, nonché la maggiore garanzia di salubrità dei prodotti destinati al consumo alimentare.

Il cuore pulsante della società è rappresentato dallo sviluppo e dall’implementazione di applicazioni biotecnologiche alla produzione di fertilizzanti e concimi. Ed è grazie all’attenta e mirata selezione di sostanze attive che è stato possibile progettare prodotti “in grado di rispondere alle mutate esigenze del mercato e di offrire al cliente la soluzione ideale per una ottimale nutrizione di qualsiasi coltura, sia in fertirrigazione che in applicazione fogliare.”

Ricerca ed innovazione al servizio dell'agricoltura: i prodotti Nutribiotech

Gli anni di attività agronomica in campo e la collaborazione con le più grandi società agroalimentari, hanno permesso a Nutribiotech non solo di acquisire un’approfondita e radicata conoscenza nel settore ma anche le competenze per produrre fertilizzanti performanti per l’imprenditore agricolo più esigente

La linea di fertilizzanti, ideata, studiata e proposta da Nutribiotech, grazie alla formulazione di prodotti sempre più innovativi ed ecocompatibili, risponde agli alti standard delle esigenze dei mercati emergenti.

Ogni prodotto si presenta:

esente da cloro, sodio, carbonati ed altre sostanze fitotossiche

totalmente e prontamente solubile in acqua e compatibile con tutti i sistemi di dosaggio

compatibile e miscibile con i vari concimi idrosolubili e fitofarmaci nel rispetto delle loro tabelle di miscibilità

Formulati e prodotti con l’obiettivo di soddisfare le molteplici esigenze di ogni coltura e le diverse fasi vegetative, rispettando l’ambiente e la salute del consumatore, i fertilizzanti Nutribiotech coniugano “le conoscenze d’impiantistiche, idrauliche, agronomiche, nutrizionali combinate con le nuove tecnologie”, rappresentando il risultato di ricerca e innovazione a servizio dell’agricoltura.

Un team affiatato e obiettivi ben delineati

Lo staff tecnico della società è composto da giovani professionisti, dinamici e competenti, pronti a soddisfare le esigenze agronomica che le coltivazioni necessitano, con l’obiettivo di garantire supporto e soluzioni utili alla risoluzione dei problemi inerenti alla gestione delle colture, avvalendosi di “tecnologie all’avanguardia idonee a creare soluzioni e prodotti innovativi”.

La filosofia alla base dell’operato della Nutribiotech è fondata su tra principali fattori:

la valorizzazione del cliente

un contatto diretto e rapporto costruttivo con il rivenditore

una ricerca market oriented per studiare e prevedere con tempestività le esigenze del mercato

La mission è invece rappresentata dal desiderio di dare un concreto contributo al miglioramento delle produzioni agricole, basandosi sul rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, e offrendo prodotti frutto di ricerca, innovazione e di avanguardia tecnologica.

Per ricevere ulteriori informazioni e conoscere da vicino la realtà e la vasta gamma di prodotti della Nutribiotech, è possibile consultare il sito internet www.nutribiotech.it.