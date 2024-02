Apricena è pronta per la 12° edizione del carnevale: tante le sorprese e gli ospiti

C’è grande fermento ed entusiasmo fra i protagonisti di questa edizione del carnevale apricenese che allieterà la Città del Marmo e della Pietra con le gran parate dei carri, le sfilate dei gruppi mascherati e i super ospiti. La grande macchina organizzativa lavora alacremente da mesi per garantire il massimo della riuscita del grande evento che lo scorso anno ha registrato risultati eccellenti con la presenza in città di migliaia di turisti e visitatori.

Il programma prevede:

-Domenica 11 febbraio

-dalle ore 11.00 in corso Roma Laboratorio Marcone - Giochi in legno, Mascote e dj set

-dalle ore 15:00 la Gran parata dei carri e sfilata di gruppi mascherati con partenza da via Togliatti - Tabaccheria La Cicca

-alle ore 20:00 circa, grande concerto in piazza Giovanni Paolo II con “Carnival show ‘90” Corona, Jo Squillo, a seguire Top 80 & 90 Mania.

Martedi 13 febbraio:

-dalle ore 17 in corso Roma sfilata di gruppi mascherati

-Alle ore 19 direttamente da Area Zelig Fabio & Dino Show, divertimento assicurato con il duo comico foggiano.

Sabato 17 febbraio:

-dalle ore 15 la Gran parata dei carri e sfilata di gruppi mascherati con partenza via San Nazario Alma Caffè

-Alle ore 20 super ospiti i Gemelli diversi in concerto in piazza Josemaria Escrivà (parcheggio Casa Matteo Salvatore), a seguire Disco Time viaggio nel tempo 2000.

Tutti gli eventi inseriti nel cartellone saranno totalmente gratuiti per gli spettatori e i turisti, un grande momento di festa da vivere all’insegna del divertimento!

«Siamo a lavoro da un anno per organizzare tutti gli eventi del carnevale 2024. Le strutture ricettive sono pronte ad accogliere i turisti e quanti verranno ad Apricena per divertirsi e trascorrere giornate di allegria. Ci tengo a ringraziare fin da ora le associazioni e i volontari della macchina organizzativa che stanno spendendo le proprie energie in questo progetto» - Il commento del Sindaco Antonio Potenza - "Tante sorprese stupiranno chi verrà a visitare la nostra Città. Siamo innamorati di questo progetto".