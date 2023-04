L’acqua, elemento essenziale per spegnere gli incendi

L’acqua è per antonomasia l’elemento della vita. Essa è fondamentale per la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi ed è proprio dall’acqua che dipendiamo in maniera ancestrale, sin dall’alba dei tempi.

Nominare tutte le possibilità di nascita (e, perché no, di rinascita) dovute a questo elemento naturale sarebbe impossibile: dall’irrigazione dell’orto – e in questo la Puglia è una regina indiscussa, visto che è terra d’agricoltura – allo spegnere gli incendi, si rivela da sempre ricca di urgenze nel suo donare vita e restituire bellezza.

Ed è proprio di incendi che si occupa un’azienda pugliese, con una sede a Foggia e l’apertura di un’altra sede a Bari, la cui mission è strettamente legata a ciò che l’acqua permette alle piante e agli elementi della natura.

Una top player nel settore dell’antincendio

Coltivare talenti per produrre frutti per il territorio. È questo l’obiettivo, ambizioso ma possibile, che si è sempre posto Gami, top player da ormai 50 anni nel settore della sicurezza: dalla progettazione alla vendita dei presidi antincendio, dall’installazione alla manutenzione degli impianti.

Il suo modello di successo si ispira alla famiglia: essa è un elemento centrale e il filo conduttore che unisce tutto ciò che l’azienda svolge quotidianamente. I collaboratori di Gami sono come fratelli e sorelle nei quali l’azienda pone fiducia e stima. Che le famiglie grazie a Gami crescano lo dimostra il fatto che vi siano collaboratori di seconda generazione: è il caso di Mario Abate, uno dei più validi manutentori, che è subentrato al padre Pietro, storico pilastro dell’azienda.

“Mio padre mi portava sin da piccolo a visitare l’azienda, a conoscere i suoi colleghi-amici, a respirare l’aria di serenità e affetto che respirava lui” racconta Mario. “Quando, dopo alcuni anni, ho iniziato a lavorare in Gami era come se fossi sempre stato parte di quella famiglia, mi sono subito sentito a casa. Per tutti io sono il figlio di Pietro ma questo non mi dispiace perchè per tutti i miei colleghi Pietro è stato anche un po’ il loro padre e quindi è come se loro fossero un po’ i miei fratelli”.

La storia dell’azienda

La storia di Gami inizia nel 1971, quando Vincenzo Cuoco e sua moglie Rosalba hanno fondato Gami Estintori in un'epoca in cui la sicurezza e la prevenzione antincendio non erano temi all'ordine del giorno. La passione, la tenacia e il gusto per le sfide del mercato hanno portato l'azienda a rinnovarsi negli anni '90, con l'avvento di Domenico Cuoco, figlio dei fondatori, e la nascita di Gami Impianti. Oggi Gami è guidata dalla giovane Serena, sorella di Domenico, che sta proiettando l’azienda verso il futuro.

Questa crescita costante è frutto dello spirito imprenditoriale contraddistinto dalla spinta all'innovazione e dall'attenzione alla clientela. Grazie alla forte personalità dei nostri fondatori e al continuo scambio di know-how, Gami è pronta ad affrontare le sfide del mercato globalizzato.

I collaboratori di Gami

Mario Abate non è il solo collaboratore a respirare quest’aria di famiglia e a farla sua. Ci sono anche: Francesca, figlia di Mimmo, Francesco, figlio di Giovanni e Jonatan, figlio di Matteo. Gami cresce, è lo fa grazie alla visione condivisa di ogni elemento della squadra, che lavora all'unisono come si fa in una vera famiglia. Come una vera famiglia, Gami affronta i momenti difficili così come l’agricoltore affronta i momenti di siccità. Come una vera famiglia, Gami lavora costantemente per permettere al terreno di produrre i frutti migliori. L’attenzione ai dettagli dell’azienda, la qualità dei prodotti e servizi, e l'impegno di ogni singolo membro della squadra permettono di raggiungere sempre nuovi traguardi e di ottenere sempre il miglior raccolto.

Il tutto grazie a un’acqua viva e pregnante, simbolo di un motore infinito, in grado di generare energia: quella in grado di spegnere gli incendi e di formare personale preparato perché questo avvenga in maniera impeccabile e professionale.



"Mario e Pietro"

Le parole dell’AD di Gami

Ed è nell’acqua che l’azienda vede anche la possibilità di far crescere un orto comune e coltivare il futuro. Ha sottolineato Serena Cuoco, Amministratore delegato dell'azienda: "La famiglia è il cuore pulsante di Gami: dalla nostra famiglia di origine, che ha dato vita a questa avventura imprenditoriale, alla famiglia composta dai nostri collaboratori, fino alle famiglie che grazie ai nostri prodotti e servizi possono vivere in sicurezza e dignità. La famiglia è la nostra forza motrice e continueremo ad alimentarla, perché solo così potremo continuare a produrre frutti di successo per il territorio e per le persone che in esso vivono".