Il fascino di Vico, il paese "scelto da San Valentino" che celebra l'amore lungo una strettoia larga 50 centimetri

Nel centro storico di Vico del Gargano, tra i vicoli e le suggestive stradine del borgo adagiato sulla Montagna del Sole, a pochi metri dalla chiesa di San Giuseppe, c’è una strettoia pittoresca di appena 50 centimetri, lunga circa 30 metri, che il 14 febbraio di ogni anno gli innamorati raggiungono per scambiarsi auguri ed effusioni.

Ribattezzato ‘Vicolo del Bacio’, è talmente stretto che i fidanzatini sono quasi costretti a sfiorarsi. Appena dopo c'è uno slargo e una panchina su cui sedersi per stringersi in un abbraccio.

La tradizione vuole che il vicolo in questione fosse una sorte di luogo benedetto per coppie di innamorati, uomini in cerca di amore e donne in attesa di compagnia. I fidanzati si davano appuntamento da direzioni opposte, per attraversarlo e potersi toccare ad ogni passaggio.

Anche quest’anno il paese dell’amore devoto al Patrono degli innamorati e delle arance, si appresta a vivere l’edizione più colorata, romantica e luminosa dell'anno. È dal 1618, da 406 anni, che i vichesi hanno legato il nome e il destino del proprio paese al Santo a cui è dedicato il 14 febbraio.

A colorare d’amore e di gioia il particolare momento ci sarebbe anche il frutto simbolo di Vico del Gargano, l’arancio, che se staccato dall’addobbo del Santo e donato all’altra metà, secondo tradizione si trasforma in uno speciale filtro d’amore.

Ci sarà il percorso degli innamorati: un itinerario tra vie, archi, chiese, piazze e portali allestiti con decorazioni, cuori, le profumate e succulente arance vichesi, alloro, mimose e ghirlande. Un cammino che condurrà, oltre che al vicolo più famoso, al pozzo delle promesse, presso il quale le coppie si promettono amore e rinnovano il loro sodalizio di innamorati. Tutto l’antico borgo vichese è inghirlandato di arance.

Si narra che è stato San Valentino a scegliere i vichesi e non il contrario. Difatti, il paese venerava e riconosceva come patrono, San Norberto, che si celebra il 6 giugno.

Più di 400 anni fa una delegazione del paese si recò a Roma per chiedere al Pontefice di cambiarlo. Il Papa accolse la richiesta dei vichesi e insieme si recarono nelle catacombe per scegliere un nuovo Santo. Nel camminare, un membro della commissione fu urtato dal dito di una statua di un Santo, appunto quello di San Valentino.