Casalvecchio celebra la cultura arbëreshë "sulle orme di Skanderbeg"

Prenderà il via domani sabato 9 settembre alle ore 19.30 la manifestazione “Sulle orme di Skanderberg”, la rievocazione storica organizzata dal Comune di Casalvecchio per celebrare la cultura arbëreshë. L’evento inizierà alle ore 19.30 in Piazza Vecchio, quando con “L’arrivo di Skanderbeg” prenderanno forma le performance teatrali e il corteo che si snoderà lungo tutto il borgo e durante il quale si alterneranno - oltre ad attori e figuranti - anche musicisti ed artisti. Il gran finale sarà in piazza Madonna delle Grazie con un concerto musicale e uno spettacolo di acrobati, giocolieri, giullari e danza aerea.

A partire dalle ore 19.20 - e poi ogni 40 minuti - in piazza Bersani si svolgerà il Medioevo dei bimbi, un teatrino con pupazzi medievali, mentre per tutta la giornata in Piazza Madonna delle Grazie sarà allestito un “accampamento militare”, uno spazio per giochi storici, un mercato medievale e taberne e botteghe enogastronomiche. Oltre 100 le persone saranno coinvolte in questo spettacolo unico, la cui direzione artistica è stata affidata a Michele Amendolagine, coadiuvato da Francesco Finizio di Strumenti e Figure e Francesco Gravino, regista teatrale di San Severo.

Autore dei testi è Antonello D’Arcangelo, di Casalvecchio di Puglia, mentre gli attori professionisti coinvolti sono il romano Gianluca Delle Fontane e Giancarlo Luce di Massafra. La rievocazione storica vedrà la partecipazione dei gruppi Cavalieri delle Terre Tarantine di Taranto, Cavalieri del Giglio di Napoli, Torre Normanna di Terlizzi, Rentes di Maschito (PZ). L’animazione sarò affidata a Errabundi Musici di Fermo e Giullari del Corvo di Ancona. Infine, lo spazio dedicato ai giochi degli scacchi sarà gestito da ICCA di Guardia Sanframondi (BN) Oltre gli artisti sopracitati, la manifestazione vedrà il coinvolgimento e la partecipazione attiva di decine di figuranti e musicisti di Casalvecchio di Puglia.