Sampietrini saltati in via Liceo: “Sono un pericolo, manto stradale in condizioni pietose”

I sampietrini giacciono ammassati a bordo strada. Sono saltati da tempo e sono sparsi in via Liceo, una delle traverse che collegano via Arpi a piazza Mercato, nel cuore del centro storico. Ora costituiscono un pericolo e, naturalmente, hanno lasciato il posto a grosse buche.

I residenti della zona segnalano lo “stato pietoso” del manto stradale. “Nessuno si prende la briga di intervenire per riparare i sampietrini e rimetterli a posto”, lamentano.

Ritengono che la pavimentazione, risalente a fine anni Novanta, sia ormai inadeguata e inadatta a sostenere il traffico veicolare. In futuro, auspicano che sia sostituita, semmai con la pietra lavica.

I residenti chiedono interventi immediati affinché, quantomeno, venga ripristinata e confidano che sia già la commissione straordinaria a disporre i lavori, senza attendere l’insediamento della prossima amministrazione.

“La presenza dei sampietrini abbandonati – osservano i cittadini - è un ulteriore motivo di pericolo, considerato che nella zona, sovente, accadono spiacevoli episodi che assurgono agli onori delle cronache”.