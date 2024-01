Capodanno dei 'barbari', vandalizzato Parco Ricci: danneggiati cestini dei rifiuti e panchine

Capodanno dei 'barbari', ieri notte, in via De Petra, a Foggia, dove ignoti hanno vandalizzato gli arredi di Parco Ricci, in zona Macchia Gialla.

Desolante il 'day after' per i residenti della zona: l'esplosione dei petardi ha danneggiato panchine (nuove, installate da poco) e cestini per la spazzatura. "Vorrei ringraziare i miei concittadini per il loro senso civico ed educazione rispetto gli altri e la propria città", commenta amaramente un residente della zona. "E non la mentiamoci se siamo ultimi".