Il meglio del Gargano è a portata di click: nasce l'app che mette il territorio in rete

Il meglio del Gargano? E' a portata di click grazie a 'GarganoApp', l'applicazione per smartphone che risponde all’esigenza di sapere cosa si fa sul Gargano e potersi organizzare per scoprire, visitare e gustare il territorio senza dimenticare luoghi o perdere appuntamenti piacevoli.

L'applicazione, ideata dall'ingegnere informatico viestano Liberantonio Pio Sciannamè, nasce sulla scia del grande successo di ViesteApp che, lanciata un anno fa, ha già superato i 5.000 download e raccolto recensioni molto positive. "L'app è un aggregatore di informazioni relative al Gargano, costantemente aggiornata, che permette di avere tantissime informazioni a disposizione nello stesso spazio digitale, gratuitamente e a portata di click", spiega Sciannamè.

"Il Gargano è un territorio vasto, diversificato, ricco ma poco collegato", continua. "Lo scopo di GarganoApp, quindi, è cercare di mettere in rete più paesi per valorizzare il meglio del Gargano, agevolare lo scambio di visite tra locali e turisti che soggiornano nei vari comuni e ampliare l’offerta di eventi ed esperienze possibili", aggiunge. “Il Gargano è un territorio pieno di piccole e peculiari realtà, il digitale può contribuire a creare una connessione tra di esse".

GarganoApp è appena nata, ed è già disponibile negli store in italiano e in inglese, per Android e iOS. L'applicazione è stata elaborata con un team di ingegneri, web developer, grafici, UX designer e communication specialist. La sua mission è duplice: "Da un lato vuole rendere più piacevole la vita delle persone: fa sentire i residenti più partecipi di ciò che accade nelle vicinanze e i visitatori più accolti, meno spaesati e più invogliati a muoversi", aggiunge l'ideatore. "L’effetto è che di conseguenza si muovono le economie di tutti i paesi garganici".

"Dall’altro lato è uno strumento che sfrutta le potenzialità e l’immediatezza del digitale per valorizzare la varietà ambientale e paesaggistica di cui disponiamo, per diffondere micro e macro eventi culturali, sportivi, enogastronomici; per mettere la vita dei singoli borghi a fattor comune, per permettere che ogni iniziativa, sia di nicchia che mainstream, possa avere un pubblico più ampio".

Come funziona? Qualsiasi utente può scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone Android e iOS, cercando GarganoApp nello store di riferimento. I Comuni, gli enti pubblici e privati e le associazioni aderenti, in virtù di accordi commerciali, trasmettono informazioni e aggiornamenti sulle iniziative in programma al gestore dell’app; un community manager si occuperà di aggiornare tempestivamente l’app e tutti gli utenti potranno visualizzare in ogni momento, in italiano e in inglese, tutte le informazioni utili, scoprire gli eventi in programma nei vari paesi, scegliere esperienze a cui partecipare, organizzare il percorso per raggiungere i diversi luoghi, contattare gli organizzatori degli eventi ai recapiti indicati, lasciare feedback.